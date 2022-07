Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol giảm xuống 33,4%

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 18/7 công bố kết quả thăm dò tiến hành từ ngày 11-15/7 với 2.519 người trên 18 tuổi toàn Hàn Quốc. Kết quả là có 33,4% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol, giảm 3,6% so với tuần trước. Ngược lại, số cử tri không ủng hộ Tổng thống tăng 6,3% lên 63,3%, lần đầu tiên vượt ngưỡng 60%.Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống lần đầu vượt tỷ lệ ủng hộ vào tuần thứ 4 tháng 6, sau đó ngày càng gia tăng cách biệt. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông Yoon đã giảm 4 tuần liên tiếp.Xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống chỉ tăng duy nhất ở khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (tăng 3,8%). Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng ở tất cả các địa phương còn lại.Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống đều tăng ở tất cả các nhóm cử tri, như cử tri ngoài 30 tuổi tăng 8%, ngoài 60 tuổi tăng 8,1%, trên 70 tuổi tăng 11,4%, nhóm cử tri ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân tăng 3,7%, cử tri trung lập tăng 7,9%, hộ kinh doanh nhỏ lẻ tăng 9,3%, cử tri nội trợ tăng 7,5%, học sinh tăng 5,6%.Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 39,1%, giảm 1,8% so với tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành đạt 44,2%, tăng 2,4%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý là 4,1%, tăng 0,7%.Tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành đang cao hơn đảng Sức mạnh quốc dân 5,1%, lần đầu tiên nằm ngoài phạm vi sai số sau một năm 6 tháng kể từ cuộc thăm dò ý kiến của Realmeter tiến hành vào tuần thứ ba tháng 1/2021.Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân đã giảm 7 tuần liên tiếp, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành tăng 7 tuần liền.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).Mặt khác, Viện nghiên cứu dư luận xã hội Hàn Quốc (KSOI) ngày 18/7 cũng công bố kết quả khảo sát tiến hành theo sự ủy thác của đài TBS trong hai ngày 15-16/7 với 1.000 người trên 18 tuổi. Trong đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 32%, giảm 2,5% so với tuần trước; tỷ lệ không ủng hộ đạt 63,7%, tăng 2,9%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân đạt 34,5%, giảm 4,1%; đảng Dân chủ đồng hành là 32,9%, tăng 3,9%. Kết quả thăm dò này có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải trên trang chủ của KSOI và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc.