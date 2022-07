Lý giải nguyên nhân tình trạng chậm chuyến bay ở Việt Nam

Photo : YONHAP News

Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) ngày 16/7 cho biết tỷ lệ chậm chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airline trong tháng 6 là 20,1%, hãng hàng không giá rẻ Vietjet là 24%.Sân bay thường xuyên xảy ra tình trạng chậm chuyến là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).Về vấn đề này, tại cuộc họp gần đây của các cơ quan liên quan bao gồm Cục Hàng không Việt Nam, ông Bùi Thanh Hà, Trưởng ban không lưu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, chỉ ra rằng nguyên nhân xảy ra tình trạng chậm chuyến là do phi công còn non kinh nghiệm, không có ý thực tiết kiệm thời gian. Khi máy bay cất hạ cánh, kiểm soát không lưu tiết kiệm từng giây, trong khi phi công không rút ngắn thời gian máy bay di chuyển trên đường băng.Các hãng hàng không Việt Nam mất nhiều thời gian hạ cánh và ra khỏi đường băng hơn so với các hãng hàng không của nước khác. Trường hợp của hãng hàng không Singapore, phi công chỉ mất trung bình 60 giây để hạ cánh và thoát khỏi đường băng trong khi phi công của hãng hàng không nội địa mất 70 giây.Ngoài ra, một nguyên nhân làm chậm chuyến khác được chỉ ra là việc xếp máy bay trên bãi đỗ chưa hợp lý. Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn cho biết nhiều trường hợp máy bay dự kiến cất cánh đầu tiên lại chờ ở đường băng xa nhất trong khi máy bay cất cánh muộn hơn lại đỗ ở vị trí gần hơn. Đó là lý do vì sao máy bay phải mất 15-20 phút để đi từ khu vực đỗ đến đường băng.Lượng chuyến bay tăng mạnh do nhu cầu đi lại tăng đột biến trong khi sức chứa của sân bay có hạn cũng được cho là nguyên nhân khiến các chuyến bay bị chậm. Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho rằng cần đưa ra các quy định mới để giảm thiểu tình trạng chậm chuyến.