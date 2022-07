Photo : YONHAP News

Ngân hàng trực tuyến KakaoBank của Hàn Quốc ngày 18/7 công bố đã được tạp chí Euromoney chuyên về mảng tài chính quốc tế lựa chọn là "Ngân hàng số tốt nhất châu Á" (Asia's Best Digital Bank) tại lễ trao giải "Euromoney Awards for Excellence 2022" tổ chức vào ngày 14/7 vừa qua.Hạng mục "Ngân hàng số tốt nhất châu Á" được Euromoney lập ra từ năm 2016. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng trực tuyến của Hàn Quốc được nhận giải thưởng này. Trước đó, một số ngân hàng được nhận giải thưởng này như ngân hàng lớn nhất Singapore là DBS, ngân hàng Citibank, Ngân hàng Ping An (Trung Quốc)Euromoney đánh giá chỉ hai năm sau khi ra mắt, KakaoBank đã chuyển sang kinh doanh có lãi vào năm 2019. Trong năm ngoái, lợi nhuận kinh doanh của ngân hàng này đã tăng trưởng 110% so với năm trước, thu hút được 18 triệu khách hàng với tốc độ nhanh chóng.Tháng 4 vừa qua, KakaoBank cũng được tạp chí kinh tế Forbes của Mỹ đánh giá là ngân hàng tốt nhất tại Hàn Quốc.