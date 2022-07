Photo : YONHAP News

Nghi phạm cuối cùng chưa bị bắt giữ trong số ba "trùm ma túy Đông Nam Á" đã bị sa lưới tại Việt Nam.Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc cho biết trùm ma túy họ Kim đã bị bắt giữ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào hôm 17/7, và được phía Công an Việt Nam bàn giao cho phía Hàn Quốc vào sáng ngày 19/7. Đây là thành quả từ sự phối hợp quốc tế giữa Cơ quan Cảnh sát và Công an Việt Nam suốt ba năm qua.Kim là một trong ba "trùm ma túy Đông Nam Á" gồm một tên họ Park buôn bán ma túy qua nền tảng Telegram, và một tên họ Choi xuất thân là người tị nạn Bắc Triều Tiên. Tên Park đã bị bắt tại Philippines vào tháng 10/2020, hiện đang bị giam giữ tại đây. Tên Choi đã bị bắt giữ tại Campuchia, và bị đưa về nước vào tháng 4 năm nay.Tên Kim bị bắt giữ lần này bị cáo buộc đã lợi dụng nền tảng Telegram để giao dịch với các đầu mối buôn bán nhiều loại ma túy trong nước như Methamphetamine, cần sa tổng hợp, vi phạm Luật về quản lý các loại ma túy.Kim còn bán ma túy cho cả Park và Choi, nên Cảnh sát nhận định y chính là "trùm cuối" về buôn lậu ma túy tại Đông Nam Á. Số đồng phạm của Kim ở trong nước lên tới hơn 20 người, quy mô buôn bán ma túy được xác định là lên tới 7 tỷ won (5,3 triệu USD). Cơ quan Cảnh sát sẽ tiến hành điều tra để làm rõ quy mô buôn bán ma túy chính xác của đối tượng này, được phỏng đoán là lớn hơn rất nhiều con số trên.Bộ Công an Việt Nam phối hợp với phía Hàn Quốc bắt đầu truy dấu Kim từ tháng 6/2019 sau khi nhận lệnh truy nã đỏ từ Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol). Tháng 5 năm nay, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc đã thảo luận với phía Việt Nam để cử nhóm điều tra chung. Ngày 16/7, Hàn Quốc tiếp tục cử thêm nhóm hỗ trợ bắt giữ đối tượng bị truy nã, sau đó phối hợp với Công an Việt Nam bắt được Kim tại gần nơi cư trú ở Thành Phố Hồ Chí Minh một ngày sau đó.Trong thời gian tới, phía Cảnh sát sẽ tăng cường phối hợp với Cảnh sát các nước để đối phó với những tội phạm lẩn trốn tại nước ngoài.