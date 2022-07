Số ca mắc COVID-19 mới tăng lên ngưỡng 70.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 19/7, Hàn Quốc ghi nhận 73.582 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 73.232 ca phát sinh trong cộng đồng và 351 ca ngoại nhập. Số ca mắc mới trên ngưỡng 70.000 ca sau 83 ngày kể từ ngày 27/4, cao gấp 1,94 lần so với một tuần trước và tăng gấp 4,05 lần so với cách đây hai tuần, cho thấy xu hướng tái bùng phát dịch rõ rệt.Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, là 1,58, tăng so với một tuần trước. Đặc biệt, tỷ lệ phát sinh số ca nhiễm ở nhóm tuổi 10 tăng mạnh 2,4 lần trong một tuần trở lại đây.Cơ quan phòng dịch từng dự báo làn sóng lây nhiễm có thể tái bùng phát và đạt đỉnh điểm trong tháng sau, với số ca nhiễm mới có thể vượt ngưỡng 200.000 ca/ngày.Số ca bệnh nguy kịch tăng 10 ca lên 91 ca. Thêm 12 ca tử vong do COVID-19.Chính phủ kêu gọi người dân tích cực tiêm vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung, đồng thời quyết định mở rộng điều trị và hỗ trợ người gặp tác dụng phụ do tiêm phòng. Theo đó, số tiền hỗ trợ điều trị y tế cho các bệnh nghi ngờ liên quan đến vắc-xin COVID-19 sẽ được nâng từ tối đa 30 triệu won (22.808 USD) lên 50 triệu won (38.014 USD); tiền bồi thường tử vong do tiêm chủng tăng từ 50 triệu won lên 100 triệu won (76.057 USD). Trường hợp tử vong trong vòng 42 ngày sau khi tiêm vắc-xin COVID-19, nhưng không xác định được nguyên nhân tử vong sau khi khám nghiệm tử thi, cũng sẽ được nhận 10 triệu won (7.605 USD) tiền bồi thường tử vong.