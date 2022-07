Hàn Quốc có 12 doanh nghiệp kỳ lân trong năm 2022

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Xu hướng và triển vọng về công ty khổng lồ mới nổi ở châu Á-Thái Bình Dương” (Emerging Giants in Asia Pacific) do công ty kiểm toán KPMG và ngân hàng HSBC đồng thực hiện và công bố ngày 18/7, Hàn Quốc có 12 doanh nghiệp kỳ lân tính dến tháng 4 năm 2022, tăng gấp 4 lần trong vòng 5 năm qua. Lý do được cho là do nguồn vốn đầu tư mạo hiểm trong nước tăng mạnh vào năm ngoái.Doanh nghiệp kỳ lân là những công ty khởi nghiệp được định giá trên 1 tỷ USD.Báo cáo định nghĩa công ty khổng lồ mới nổi ở châu Á-Thái Bình Dương là 6.472 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thuộc thị trường 12 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm Hàn Quốc Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Đài Loan và Thái Lan, được định giá tối đa là 500 triệu USD.Nếu như trước đây doanh nghiệp kỳ lân Hàn Quốc chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nền tảng như Viva Republica, Musinsa, Market Kurly, thì nay bắt đầu có xu hướng mở rộng đến thị trường toàn cầu, trọng tâm là ngành công nghiệp giải trí.Hãng Naver đang hợp tác với ngành công nghiệp xuất bản của Mỹ như DC Comic. Còn Kakao Entertainment đã mua lại nền tảng truyện tranh mạng (Webtoon) Tapas của Mỹ trong năm ngoái với giá 510 triệu USD.Các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang chú ý đến tiềm năng khởi nghiệp của Hàn Quốc. Năm ngoái, SoftBank đã đầu tư 1,7 tỷ USD vào nền tảng du lịch, giải trí Yanolja của Hàn Quốc.Năm 2021, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có 450 công ty kỳ lân, tăng 25% so với một năm trước. 193 tỷ USD trong số 670 tỷ USD được đầu tư vào các doanh nghiệp mạo hiểm tư nhân trên toàn thế giới được rót vào vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng 65% so với năm 2020.Theo quốc gia, số lượng công ty khổng lồ mới nổi ở Trung Quốc chiếm 32,8%, tiếp theo là Ấn Độ 30,1%, Nhật Bản 12,7%, Australia 8,7%, Singapore 3,8%, Hàn Quốc 2,4% và Hong Kong 1,2%.Công ty khởi nghiệp của Hàn Quốc có tên trong danh sách “100 công ty khổng lồ mới nổi khu vực châu Á-Thái Bình Dương” được lựa chọn theo đánh giá về giá trị doanh nghiệp gồm nền tảng thương mại nông nghiệp và thủy sản Tridge (xếp thứ 10), hệ thống giao thông tự hành 42dot (xếp thứ 49) và doanh nghiệp chế tạo robot công nghiệp Doosan Robotics (xếp thứ 79).