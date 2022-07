Seoul và London kỳ vọng tăng cường hợp tác quốc phòng song phương

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 19/7 cho biết Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Shin Beom-chul và người đồng cấp Anh Annabel Goldie đã tổ chức Đối thoại chiến lược quốc phòng Hàn-Anh vào ngày 18/7 (giờ địa phương) tại thủ đô London.Đây là lần đầu tiên hai nước tổ chức Đối thoại chiến lược quốc phòng, được nâng cấp từ Hội nghị chính sách quốc phòng cấp Vụ trưởng Hàn-Anh.Tại hội đàm, Thứ trưởng hai nước đánh giá Đối thoại chiến lược quốc phòng lần này mang ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện “Khung song phương nhằm hợp tác chặt chẽ hơn” (A Bilateral Framework for Closer Cooperation), được lãnh đạo hai nước ký kết nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Anh hồi tháng 6 vừa qua.Về phần mình, Thứ trưởng Shin đã giải thích tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc thời gian gần đây, kêu gọi sự ủng hộ của London với nỗ lực của Chính phủ Seoul nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, Thứ trưởng Goldie khẳng định giữ nguyên lập trường ủng hộ chính sách miền Bắc của Hàn Quốc.Bà Annabel Goldie cũng cho biết London sẽ tích cực hợp tác, để có thể đóng góp cho hòa bình bền vững trên bán đảo Hàn Quốc với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và là quốc gia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Seoul.Trong quá trình mở rộng sự can dự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Anh hy vọng sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc, nước đối tác chiến lược trong khu vực. Đáp lại, ông Shin nhận định tiềm năng hợp tác song phương với London vì hòa bình và ổn định khu vực là rất lớn.Thứ trưởng hai nước đã thảo luận về tình hình an ninh châu Âu bao gồm cả vấn đề chiến sự tại Ukraine. Đặc biệt, bà Goldie bày tỏ cảm ơn trước việc Seoul đã tham gia vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế, hỗ trợ Ukraine với tư cách là một thành viên có trách nhiệm.Tiếp đó, hai bên nhất trí khởi động cơ thế hợp tác song phương thường xuyên giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước trên tinh thần thực hiện “Khung song phương nhằm hợp tác chặt chẽ hơn”, cũng như tăng cường hợp tác ở cấp đa phương như Đối thoại an ninh Seoul dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới.Hai quan chức cũng đồng thuận về việc xem xét tăng cường hợp tác trong việc trao đổi công việc giữa quan chức Bộ Quốc phòng hai nước, giám sát việc thực thi lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác thực chất không chỉ ở lĩnh vực hiện có như tập trận chung, trao đổi giáo dục mà còn trong cả lĩnh vực an ninh mới nổi như an ninh mạng, vũ trụ và chống khủng bố.Trong một tin liên quan, Thứ trưởng Shin đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quân đội Anh tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) giúp đỡ Hàn Quốc, tưởng nhớ sự hy sinh của các binh lính người Anh.