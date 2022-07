Tổng thống Hàn Quốc tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ tại Seoul

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc ngày 19/7 đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ở Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul).Ông Yoon nhắc lại việc tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 5 vừa qua, hai nước đã tuyên bố về quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu. Tổng thống bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng chuyến thăm Hàn Quốc lần này của bà Yellen sẽ là cơ hội để đưa quan hệ song phương phát triển hơn nữa, mở rộng quan hệ đồng minh an ninh quân sự hiện nay thành đồng minh an ninh kinh tế.Tổng thống Yoon nhấn mạnh vai trò và sức ảnh hưởng của Mỹ là rất lớn trong quá trình Hàn Quốc ban hành Hiến pháp trên nền tảng chủ nghĩa dân chủ tự do và nền kinh tế thị trường cho tới ngày hôm nay. Mặc dù toàn thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng phức tạp, nhưng ông tin tưởng rằng quan hệ chiến lược toàn diện Hàn-Mỹ sẽ vẫn phát triển vững vàng trên mọi phương diện.Về phần mình, Bộ trưởng Yellen khẳng định Mỹ luôn coi Hàn Quốc là một đồng minh, một người bạn lâu năm. Sự phát triển của chủ nghĩa dân chủ, sự thịnh vượng kinh tế, và việc hai bên cùng chia sẻ tình hữu nghị bền chặt cùng các giá trị chung mang ý nghĩa rất sâu sắc. Bà Yellen hy vọng Seoul và Washington sẽ có thể cùng giải quyết các vấn đề quan trọng đối với kinh tế Hàn Quốc, kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới.Trước đó, Bộ trưởng Janet Yellen đã tới thăm LG Science Park, một khu phức hợp về nghiên cứu và phát triển ở Seoul, dự buổi tọa đàm về vật liệu pin. Bà Yellen cho rằng tuyệt đối không thể chấp nhận việc các quốc gia như Trung Quốc lợi dụng vị thế của mình về vật liệu, công nghệ hay sản phẩm quan trọng để xâm hại về kinh tế, gây sức ảnh hưởng về mặt địa chính trị tới quốc gia khác.Bà Yellen cũng đề cập tới tình hình giá cả leo thang do trở ngại chuỗi cung ứng các phụ tùng quan trọng như chíp bán dẫn, nhấn mạnh Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các phụ tùng quan trọng như chíp bán dẫn, pin. Hai nước phải hợp tác để cùng giải quyết hiện tượng nút thắt cổ chai hiện nay. Đặc biệt, Bộ trưởng Yellen cho rằng hai bên cũng cần tăng cường hợp tác với các đối tác khác để ổn định chuỗi cung ứng.