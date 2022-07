Chính phủ Hàn Quốc giữ nguyên quan điểm lo ngại kinh tế đình trệ

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 20/7 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 7", trong đó tiếp tục bày tỏ lo ngại nền kinh tế đình trệ do giá cả vẫn đang tiếp tục leo thang, đà phục hồi xuất khẩu chững lại bởi các yếu tố tiêu cực bên ngoài.Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc tăng 6% so với cùng kỳ một năm trước, mức cao nhất trong gần 24 năm kể từ sau mức 6,8% của tháng 11/1998, thời điểm khủng hoảng tiền tệ châu Á. Đây là hệ quả từ việc giá nông sản, giá xăng dầu tăng. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (không bao gồm xăng dầu và nông sản) cũng tăng 4,4%, cho thấy xu hướng lạm phát vẫn đang lan rộng.Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) tháng 6 đạt 96,4 điểm, giảm 6,2 điểm so với tháng 5 (102,6 điểm), lần đầu tiên rơi khỏi ngưỡng 100 điểm sau một năm 4 tháng kể từ tháng 2/2021, cho thấy tâm lý tiêu dùng đang chuyển sang bi quan.Doanh số bán lẻ tháng 5 tiếp tục xu hướng giảm ba tháng liên tiếp.Xu hướng tăng của xuất khẩu, động lực chính của nền kinh tế Hàn Quốc, đang có chiều hướng chững lại. Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 tăng 5,2% so với một năm trước, mức tăng giảm xuống một con số sau 16 tháng. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 19,4%, khiến thâm hụt thương mại gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm, cán cân thương mại thâm hụt 10,3 tỷ USD, mức cao kỷ lục xét riêng trong nửa đầu năm.Chính phủ nhận định các yếu tố như lạm phát toàn cầu tiếp diễn, các nước lớn đẩy nhanh tốc độ nâng lãi suất, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài đang làm gia tăng biến động thị trường tài chính quốc tế, cũng như làm gia tăng rủi ro nền kinh tế toàn cầu suy thoái.Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra rằng sản xuất dịch vụ trong tháng 5 tăng 1,1% nhờ Chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, các ngành nghề tiếp xúc trực tiếp đang có chiều hướng cải thiện. Thị trường tuyển dụng cũng đang được cải thiện, số lao động có việc làm trong tháng 6 tăng 841.000 người so với một năm trước.Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích mặc dù các chỉ số nền kinh tế thực có chiều hướng tích cực hơn so với một tháng trước, nhưng do các yếu tố bất ổn quốc tế vẫn tiếp diễn, nên Bộ vẫn giữ nguyên lập trường lo ngại kinh tế đình trệ.