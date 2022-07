Đại diện đảng đối lập chỉ trích vấn đề tuyển dụng nhân sự Văn phòng Tổng thống trước Quốc hội

Photo : KBS News

Đại điện đảng đối lập Dân chủ đồng hành Park Hong-keun ngày 20/7 đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Quốc hội. Ông Park nhắc đến những tranh cãi gần đây về vấn đề tuyển dụng nhân sự Văn phòng Tổng thống, nhấn mạnh ý đồ "tư hữu hóa quyền lực" nhất định sẽ phải trả giá.Đại diện Park chỉ ra rằng Văn phòng Tổng thống của Chính phủ Yoon Suk-yeol đang bị thao túng bởi các nhân sự xuất thân là công tố viên.Đặc biệt, ông Park nhắc tới các tranh cãi "càng đào sâu càng thú vị" liên quan tới Đệ nhất phu nhân Tổng thống Kim Keon-hee. Ông này nhắc lại vụ bê bối bà Choi Soon-sil từng thao túng quyền điều hành quốc gia của cựu Tổng thống Park Geun-hye, dẫn tới kết cục là bà Park bị luận tội; nhấn mạnh rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol phải lắng nghe những lo ngại liên quan tới vợ mình, tránh để có ý kiến nghi ngờ bà Kim là người nắm quyền lực không kém gì Tổng thống.Ông Park cũng đề cập tới phỏng đoán rằng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ sớm rơi khỏi ngưỡng 30%. Đại diện đảng đối lập chỉ trích dù mới nhậm chức được hai tháng, nhưng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đang tụt dốc thê thảm không khác nào giai đoạn cuối nhiệm kỳ.Mặt khác, Quyền Chủ tịch kiêm Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Kwon Seong-dong cùng ngày đã lên tiếng xin lỗi về phát ngôn của mình liên quan tới việc tuyển dụng một người quen làm nhân viên Nhà nước bậc 9 (bậc thấp nhất trong hệ thống bậc công chức Hàn Quốc) thuộc Văn phòng Tổng thống. Đặc biệt, ông này xin lỗi vì đã khiến tầng lớp thanh niên bị tổn thương.Ông Kwon giải thích dù đã đặt ưu tiên hàng đầu vào việc giải thích một cách rõ ràng với người dân, nhưng sai sót trong cách diễn đạt của mình đã làm dấy lên tranh cãi. Ông chỉ hy vọng người dân hiểu rằng nhưng nội dung ông viết trên mạng xã hội là thực lòng.Tuy nhiên, ông Kwon một lần nữa phân trần rằng việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Văn phòng Tổng thống hoàn toàn khác so với việc tuyển dụng công chức thông thường, người này đã được tuyển dụng theo thông lệ từ trước tới nay và các quy trình pháp luật liên quan.Trước đó, dư luận dấy lên tranh cãi khi có thông tin con trai của một giám đốc công ty thiết bị viễn thông ở thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon), người quen lâu năm của Tổng thống Yoon Suk-yeol, được tuyển dụng làm nhân viên tại Văn phòng Cố vấn Xã hội, Văn phòng Tổng thống. Người này từng quyên góp 10 triệu won (7.600 USD) khi ông Yoon còn là ứng cử viên Tổng thống.Về tranh cãi này, ông Kwon đã nhận đây là người do ông tiến cử thông qua nghị sĩ Chang Je-won (đảng Sức mạnh quốc dân). Ông đã áy náy vì những tưởng người này sẽ được bố trí làm công chức bậc 7, nhưng hóa ra lại là bậc 9 (bậc thấp nhất), mức lương cao hơn một chút so với lương tối thiểu. Với mức lương này thì làm sao có thể sống được tại Seoul.