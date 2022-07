Dự báo tình hình giao thông trong kỳ nghỉ hè 2022

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu giao thông Hàn Quốc ước tính sẽ có 88.920.000 lượt người di chuyển trong kỳ nghỉ hè năm nay. Trong đó, cứ 10 người lại có 9 người di chuyển bằng xe ô tô riêng. Lưu lượng xe trên đường cao tốc sẽ khoảng 5.140.000 chiếc, tăng 7,8% so với năm ngoái.Tình hình giao thông sẽ ùn tắc nhất vào ngày 30/7, trên các tuyến đường từ Seoul tới các điểm nghỉ mát. Các tuyến đường từ nơi nghỉ mát về lại thành phố sẽ ùn tắc nhất vào ngày hôm sau, 31/7. Thời gian di chuyển dự kiến từ Seoul tới Gangneung, thành phố nghỉ mát ven biển phía Đông thuộc tỉnh Gangwon, sẽ mất tối đa 5 tiếng 50 phút; từ Seoul tới thành phố Busan mất 6 tiếng 50 phút.Theo đó, Chính phủ đã công bố đối sách phòng ngừa tình trạng ùn tắc giao thông vào kỳ nghỉ hè, như cho phép xe cộ đi trên làn đường khẩn cấp ở các tuyến đường cao tốc hướng về vùng ven biển phía Đông, nhằm giảm nhẹ mức độ ùn tắc.Ngoài ra, sẽ có 15 đoạn đường mới được thông xe trong đợt nghỉ hè năm nay, nhằm phân tán luồng giao thông đợt cao điểm. Chính phủ cũng có kế hoạch bố trí thêm số chuyến dự phòng và tăng số chuyến khai thác với các tuyến xe khách cao tốc, tàu cao tốc KTX và đường bay nội địa.Tuy nhiên, do lo ngại làn sóng lây nhiễm COVID-19 tái bùng phát mạnh, Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch, như khử khuẩn định kỳ các phòng chờ, nhà vệ sinh tại tất cả các trạm dừng chân, nhà ga, bến xe; bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.Chính phủ sẽ tăng cường giám sát vi phạm an toàn giao thông, như các hành vi uống rượu lái xe, không thắt dây an toàn. 7 máy bay mini không người lái (drone) giám sát giao thông và các xe tuần tra cũng sẽ được tăng cường nhằm giám sát các vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông.