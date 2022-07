Tỷ trọng nhập khẩu vật liệu, linh kiện, trang thiết bị từ Nhật Bản nửa đầu năm giảm còn 15,4%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 20/7 công bố trong nửa đầu năm nay, tổng kim ngạch nhập khẩu lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị đạt hơn 130 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 20,07 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 15,4%, mức thấp nhất từ sau khi Hàn Quốc bắt đầu có thống kê liên quan vào năm 2012, thấp hơn 8,8% so với nửa đầu năm 2012 (24,2%).Tháng 7/2019, Nhật Bản bất ngờ tuyên bố siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu quan trọng trong sản xuất chíp bán dẫn sang Hàn Quốc. Chỉ một tháng sau, nước này tiếp tục loại Seoul khỏi "danh sách trắng" các quốc gia được ưu đãi về quy trình xuất khẩu. Kể từ sau đó, mức độ phụ thuộc nhập khẩu vật liệu, linh kiện, trang thiết bị từ Nhật Bản có xu hướng giảm dần. Tỷ trọng nhập khẩu vật liệu, linh kiện, trang thiết bị từ Nhật Bản trong nửa đầu năm 2019 là 16,9%, nửa cuối năm 2020 tăng nhẹ lên 17,4%, nhưng trong nửa đầu năm 2021 đã giảm mạnh xuống 15,9%, nửa cuối năm 2021 là 15,8%, và nửa đầu năm nay là 15,4%.Kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm nay tăng 21,7% so với nửa đầu năm 2019, thời điểm trước khi Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu với Seoul. Nhưng đồng thời, tổng kim ngạch nhập khẩu lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị của Hàn Quốc có mức tăng cao hơn là 33,3% trong cùng khoảng thời gian trên. Điều này có nghĩa là nhập khẩu vật liệu, linh kiện, trang thiết bị sử dụng trong sản xuất chíp bán dẫn từ các quốc gia khác tăng cao hơn so với nhập khẩu từ Nhật Bản.Sau vụ Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu, Chính phủ Hàn Quốc đã và đang nỗ lực đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu, đẩy nhanh "nội địa hóa" vật liệu, linh kiện trang thiết bị, nên dự kiến mức độ phụ thuộc vào Tokyo sẽ còn tiếp tục giảm hơn nữa.