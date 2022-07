Bộ trưởng 18 nước ra tuyên bố chung về hợp tác chuỗi cung ứng

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 20/7 đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng về chuỗi cung ứng 2022 do Mỹ chủ trì trực tuyến, thảo luận về phương án hợp tác chuỗi cung ứng. Cuộc họp được tổ chức như một phần tiếp theo của Hội nghị thượng đỉnh chuỗi cung ứng tại Rome (Ý) do Washington dẫn dắt, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) hồi tháng 10 năm ngoái.Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng 18 nước như Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Đức. Ngoài Ngoại trưởng Park còn có Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun cũng có mặt trong cuộc họp.Quan chức tham dự đã chia sẻ về chính sách mà mỗi quốc gia đã và đang xúc tiến nhằm ứng phó với vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng và gián đoạn vận chuyển, đảm bảo khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong dài hạn; đồng thời thông qua tuyên bố chung về hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu.Trong tuyên bố chung, các nước nhất trí hợp tác với các bên liên quan như doanh nghiệp, người lao động, học giả, tổ chức dân sự, cộng đồng địa phương, chính quyền các cấp nhằm tăng cường chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi các cú sốc toàn cầu như đại dịch, chiến tranh, xung đột, khí hậu khắc nghiệt và thiên tai.Nguyên tắc của hợp tác chuỗi cung ứng gồm tính minh bạch, đa dạng, an toàn và bền vững. Đầu tiên, thông qua tham vấn với các bên liên quan gồm khối tư nhân, tổ chức dân sự và chính quyền các cấp, các quan chức tham dự nhất trí hợp tác nhằm thúc đẩy tính minh bạch của chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nguồn cung về nguyên liệu đầu vào, hàng hóa trung gian và thành phẩm trong các lĩnh vực ưu tiên một cách liên tục và đáng tin cậy.Các Bộ trưởng cũng nhất trí hợp tác vì tính bền vững và hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đồng thời khuyến khích thực hiện các mục tiêu được đề ra trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).Theo tuyên bố chung, cộng đồng quốc tế nhất trí cần hợp tác chặt chẽ để giảm thiểu và ngăn chặn hậu quả của cú sốc chuỗi cung ứng khó lường, ảnh hưởng đến toàn thế giới như dịch COVID-19, chiến sự Nga-Ukraine.Về phần mình, Ngoại trưởng Park đã trình bày chính sách của Chính phủ Seoul là hệ thống cảnh báo sớm tập trung vào mạng lưới cơ quan ngoại giao tại nước ngoài, được lập ra sau cuộc khủng hoảng dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel năm ngoái. Hệ thống cảnh báo sớm là một biện pháp nhận biết gián đoạn nguồn cung của mặt hàng chính để có biện pháp ứng phó chủ động.