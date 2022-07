Seoul và Washington đang xem xét đổi tên cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/7 cho biết Seoul và Washington đang xem xét phương án đổi tên gọi của cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân (CCPT), dự kiến diễn ra từ ngày 22/8 tới 1/9.Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Moon Hong-shik trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết việc đổi tên cuộc tập trận liên quân Hàn-Mỹ là một trong các bài toán điều hành quốc gia của Chính phủ mới. Hai nước Hàn-Mỹ đang thảo luận về vấn đề này và sẽ công bố sau khi có quyết định.Được biết, hai bên đang xem xét tên gọi mới là "Ulchi Freedom Shield" (UFS), tạm dịch là "Lá chắn tự do Ulchi", hoặc thêm vào từ "đồng minh". Hình thức cuộc tập trận sẽ tương tự với cuộc tập tận "Người bảo vệ tự do Ulchi" (UFG) diễn ra lần cuối vào tháng 8/2017.Trước đó, Bộ Hành chính và an toàn công bố sẽ tiến hành cuộc tập trận "Ulchi" từ ngày 22-25/8. Đây là cuộc tập trận về đối phó với các tình huống khủng hoảng quốc gia như thiên tai, sự cố quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, và với các tình huống thời chiến.Từ năm nay, cuộc tập trận "Ulchi" do Chính phủ Hàn Quốc chủ quản sẽ được coi như "Phần 1", cuộc tập trận liên quân Hàn-Mỹ sắp có tên gọi mới sẽ là "Phần 2", tương tự với hình thức cuộc tập trận UFG hợp nhất giữa cuộc tập trận "Ulchi" và cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do" (FG) trước đây.Trong cuộc tập trận năm nay, liên quân Hàn-Mỹ đang xem xét theo phương hướng diễn tập cơ động ngoài trời, chứ không chỉ diễn tập giả định trên máy tính như hiện tại.