ADB nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc trong năm nay lên 4,5%

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ngày 21/7 đã đưa ra dự báo bổ sung về triển vọng kinh tế châu Á năm 2022, trong đó dự báo tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc trong năm nay là 4,5%, cao hơn 1,3% so với dự báo đưa ra hồi tháng 4. Ngân hàng này phân tích giá tiêu dùng tại Hàn Quốc sẽ tăng cao do ảnh hưởng từ giá hàng hóa quốc tế tăng và nhu cầu tăng vọt sau dịch COVID-19.Dự báo mà ADB đưa ra thấp hơn so với mức 4,8% của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nhưng cao hơn so với dự báo 4% của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đang đưa ra triển vọng tỷ lệ lạm phát năm 2022 là 4,7%, trong khi Ngân hàng trung ương (BOK) dự báo là 4,5%, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) là 4,2%.ADB dự báo trong năm sau, tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc là 3%, cao hơn 1% so với mức dự báo 2% đưa ra hồi tháng 4.Ngân hàng phát triển châu Á đưa ra triển vọng về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay là 2,6%, thấp hơn 0,4% so với dự báo 3% hồi tháng 4. ADB giải thích mặc dù nhu cầu quốc tế có thể bù đắp cho sự đình trệ tiêu dùng, đầu tư trong nước, nhưng lãi suất tăng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại sẽ là những yếu tố cản trở tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc.Dự báo mà ADB đưa ra thấp hơn KDI (2,8%), OECD (2,7%), BOK (2,7%), và cao hơn so với IMF (2,5%), tương tự với dự báo của Chính phủ Hàn Quốc (2,6%).Ngân hàng này giữ nguyên triển vọng về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm sau là 2,6%.