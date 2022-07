Số xe ô tô thân thiện với môi trường đăng ký tại Hàn Quốc có xu hướng tăng

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết theo kết quả khảo sát về số lượng xe ô tô đăng ký trong quý II năm 2022, số xe sử dụng động cơ diesel có xu hướng giảm trong khi xe ô tô thân thiện với môi trường lại gia tăng.Tính đến quý II năm nay, tổng số xe ô tô đăng ký tại Hàn Quốc là 25,12 triệu xe, tăng 0,6% so với một quý trước. Điều này có nghĩa là cứ 2,05 người dân Hàn Quốc lại có một người sở hữu xe ô tô.Số lượng ô tô thân thiện với môi trường như xe điện, hydro và xe lai điện (hybrid) tăng thêm 116.000 chiếc, tăng 8,5% so với quý I, chiếm 5,4% trên tổng số ô tô. Ngược lại, ô tô chạy bằng dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) giảm 0,5%, trong đó ô tô chạy bằng dầu diesel có xu hướng giảm từ tháng 2 năm ngoái. Xe chạy xăng tăng 0,7% so với một quý trước đó.Số lượng ô tô nội địa chiếm 87,8%, ô tô nhập khẩu chiếm 12,2%. Tỷ trọng ô tô nhập khẩu có xu hướng tăng liên tục từ năm 2019 (10,2%).Bất chấp tình trạng lượng xe xuất xưởng bị chậm, số xe ô tô đăng ký mới trong quý II là 429.000 chiếc, tăng 8,6% so với quý trước, song giảm 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.