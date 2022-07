Hàn Quốc tập trung quản lý phòng dịch trước tình hình tái bùng phát COVID-19

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 22/7, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết nhằm đối phó chủ động trước tình hình dịch COVID-19 tái bùng phát thời gian gần đây, Chính phủ sẽ đảm bảo mở rộng thêm giường bệnh, thuốc điều trị, năng lực xét nghiệm cũng như tăng cường quản lý cung cầu thuốc cảm và điều phối lại các cơ sở hỏa táng.Bộ trưởng Lee nhấn mạnh Chính phủ sẽ tập trung năng lực phòng dịch vào việc tiêm chủng mũi 4 vắc-xin COVID-19 để có thể giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng và tử vong. Với đối tượng tiêm chủng lần này là nhóm tuổi 50, chính quyền địa phương sẽ tích cực hướng dẫn tiêm phòng tại các khu vực tập trung đông người như khu công nghiệp, cơ sở thương mại. Trung tâm y tế sẽ phụ trách hướng dẫn và tiêm chủng mũi 4 cho người có bệnh lý nền trên 18 tuổi. Người ngoài 60 sẽ được hỗ trợ đặt lịch tiêm chủng và phương tiện vận chuyển thông qua trung tâm tiếp dân của địa phương cư trú.Cơ quan phòng dịch sẽ rà soát tỷ lệ tiêm chủng theo tuần tại bệnh viện và cơ sở điều dưỡng, cử đội tiêm chủng tại chỗ đến trung tâm chăm sóc người khuyết tật và vô gia cư để tiêm phòng.Mặt khác, Chính phủ sẽ quản lý phòng dịch triệt để tại các bãi biển, nơi tập trung đông du khách trong kỳ nghỉ hè, phân tán không để số lượng du khách tập trung quá đông vào một bãi biển như vận hành đèn thông báo khi bãi biển có quá đông người, quảng bá những bãi biển yên tĩnh. Chính phủ sẽ kết hợp với cơ quan liên quan rà soát việc tuân thủ quy định phòng dịch trên tàu, bến xe và khu nghỉ dưỡng.Ông Lee kêu gọi người dân chọn đến các địa điểm tập trung ít người, tuân thủ triệt để các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách an toàn.Trong khi đó, từ ngày 22/7, 260 trung tâm phúc lợi về sức khỏe tâm thần trên toàn quốc và 5 trung tâm về chấn thương tâm lý quốc gia và khu vực sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý và thông tin sức khỏe tâm thần cho đối tượng gặp phản ứng phụ và gia quyến của người tử vong do tiêm phòng COVID-19 nhằm hỗ trợ ổn định tâm lý và phục hồi đời sống thường nhật.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 22/7, Hàn Quốc ghi nhận 68.632 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 323 ca ngoại nhập và 68.309 ca phát sinh trong cộng đồng. Số ca bệnh nguy kịch là 130 ca, tăng 23 ca so với một ngày trước. Thêm 31 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%.Ngoài ra, Hàn Quốc đã ghi nhận trong cộng đồng thêm trường hợp nhiễm biến thể BA.2.75, biến thể phụ của biến thể Omicron, có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn và có đặc tính “né” kháng thể. Như vậy, số ca nhiễm biến thể BA.2.75 được xác nhận đến nay là 3 ca.Bệnh nhân tầm khoảng hơn 50 tuổi, đang cư trú tại thành phố Incheon, đã tiêm vắc-xin mũi ba. Cơ quan phòng dịch xác nhận không có mối liên quan dịch tễ giữa người này và hai ca nhiễm biến thể BA.2.75 trước đó.