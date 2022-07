Photo : YONHAP News

Một quan chức chủ chốt thuộc phe cầm quyền ngày 22/7 cho biết trong phần tự thuật, hai thuyền viên Bắc Triều Tiên bị cưỡng chế trục xuất vào tháng 11/2019 đã nhiều lần thể hiện mong muốn quy hàng miền Nam.Hiện tại, trọng tâm tranh cãi chính của vụ việc đó là liệu những người này có ý định quy hàng thực sự hay không.Quan chức trên cho biết trong quá trình thẩm vấn của cơ quan hữu quan, hai người này đều viết trong đơn xin bảo hộ rằng đã đến Hàn Quốc theo chủ ý cá nhân, và sẵn sàng bỏ tàu để được sống tại Hàn Quốc. Lý do muốn sống tại Hàn Quốc là do cuộc sống tại Bắc Triều Tiên quá khổ cực. Một quan chức trong Chính phủ giải thích mỗi thuyền viên miền Bắc viết hai đơn xin bảo hộ với hình thức tự thuật.Tiêu chuẩn để nhận định tính chân thực trong ý định quy hàng của hai thuyền viên này đó là có đúng họ đã sát hại 16 người khác trên tàu hay không, cũng như tính chính đáng trong quyết định trục xuất của Chính phủ tiền nhiệm.Cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong ngày 17/7 vừa qua đã ra thông cáo báo chí cho biết khi đó, Chính phủ nhận định rằng hai người này không hề có ý đồ quy hàng thực sự, bởi sau khi bị bắt trên tàu cho tới khi được đưa về cảng Donghae (tỉnh Gangwon), cả hai đã không hề nói ra ý định quy hàng. Phe đối lập nhấn mạnh hai người này là tội phạm nguy hiểm, đã sát hại 16 người, ngay từ đầu đã không có ý định quy hàng, nên việc trục xuất là chính đáng.Ngay lập tức, Cố vấn Quảng bá của Văn phòng Tổng thống Choi Young-bum trong buổi họp báo ngày 17/7 chỉ trích Chính phủ tiền nhiệm ngụy biện, coi thường bản tự thuật trình bày ý định quy hàng của hai thuyền viên miền Bắc. Hai người này đã bị trục xuất trong khi có ý định quy hàng thực sự, và có thông tin rằng họ đã bị xử bắn sau khi về nước.Có ý kiến cho rằng để nắm bắt nội dung chính xác vụ việc thì phải xem xét toàn bộ nội dung bản sơ yếu lý lịch và đơn xin bảo hộ mà hai thuyền viên miền Bắc đã trực tiếp điền vào năm 2019.