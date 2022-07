Doanh thu rạp chiếu phim Hàn nửa đầu năm 2022 tăng hơn 143%

Photo : YONHAP News

Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) ngày 21/7 cho biết tổng doanh thu bán vé tại các rạp chiếu phim trong nửa đầu năm nay đạt 452,9 tỷ won (345,07 triệu USD), tăng 143,1% so với một năm trước, đạt 48,7% của doanh thu nửa đầu năm 2019, trước khi dịch COVID-19 bùng phát.Tổng số khách đến rạp là 44,94 triệu lượt, tăng 124,4% so với cùng kỳ năm ngoái (24,92 triệu lượt). Số người đến rạp chiếu phim vào ngày 1/6, ngày diễn ra cuộc bầu cử địa phương vừa qua, đạt 1.457.018 người, cao kỷ lục kể từ sau năm 2020.Sau khi Chính phủ dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội, doanh thu, lượng khán giả và tổng suất chiếu tháng 5 và tháng 6 vừa qua đều tăng trở lại như trước dịch COVID-19.Doanh thu phim điện ảnh Hàn Quốc quý II tăng 554,2% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 225,6 tỷ won (171,83 triệu USD) nhờ thành công của bom tấn phòng vé “The Outlaw 2” (tạm dịch: "Ngoài vòng pháp luật 2"). Cụ thể, doanh thu phim điện ảnh Hàn Quốc tháng 5 và tháng 6 lần lượt là 79,3 tỷ won (60,4 triệu USD) và 95,2 tỷ won (72,5 triệu USD), đều là mức doanh thu cao nhất theo tháng đó, kể từ khi lập số liệu thống kê năm 2004.Bộ phim có doanh thu cao nhất nửa đầu năm nay là “Ngoài vòng pháp luật 2”, đạt 126,2 tỷ won (96,11 triệu USD) với 12,22 triệu lượt xem tính đến tháng 6. Tiếp theo là bộ phim “Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn” (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), “Thế giới khủng long: Lãnh địa” (Jurassic World: Dominion), “Sát thủ nhân tạo 2: Mẫu vật còn lại” (The Witch: Part 2. The Other One), "Phi công siêu đẳng Maverick" (Top Gun: Maverick).