Chỉ số giá sản xuất tháng 6 tăng 6 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/7 công bố chỉ số giá sản xuất tháng 6 đạt 120,04 điểm, tăng 0,5% so với tháng trước, và là mức cao kỷ lục. Chỉ số giá sản xuất đã tăng 6 tháng liên tiếp, nhưng mức tăng đang thấp dần qua các tháng.Ngân hàng trung ương giải thích trong tháng 3 và tháng 4, giá nguyên vật liệu đồng loạt tăng, đẩy giá sản xuất tăng vọt. Trong tháng trước, giá một số nguyên vật liệu giảm, nên mức tăng chỉ số giá sản xuất đã chững lại.Chỉ số giá sản xuất mặt hàng chăn nuôi giảm 1,1%, nhưng nông sản tăng 1,2%, thủy sản tăng 3%. Giá sản xuất các mặt hàng công nghiệp tăng 0,7%; trong đó, than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng 4,7%, xu hướng tăng rõ rệt.Giá nguyên vật liệu giảm nên giá sản xuất các mặt hàng kim loại cơ bản giảm 0,8%. Giá sản xuất lĩnh vực dịch vụ tăng 0,2%, chủ yếu do lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tăng.Chỉ số giá sản xuất thể hiện biến động giá hàng hóa và dịch vụ mà nhà sản xuất trong nước cung cấp cho thị trường nội địa. Tùy theo mặt hàng mà chỉ số giá sản xuất sẽ thể hiện vào giá tiêu dùng từ một tới ba tháng sau.BOK phân tích xu hướng tăng giá sản xuất chững lại có thể sẽ khiến giá tiêu dùng giảm, nhưng do tình hình hiện tại còn nhiều biến số khác, nên cần theo dõi thêm.Chỉ số giá cung cấp trong nước, đo lường biến động giá cả, trong đó có hàng hóa nhập khẩu, tăng 0,8% so với tháng trước do giá nguyên vật liệu, hàng hóa trung gian và sản phẩm cuối cùng đều tăng.