“Nữ hoàng trượt băng” Kim Yuna lên xe hoa vào tháng 10 tới

Photo : YONHAP News

Công ty quản lý All that Sports ngày 25/7 thông báo “nữ hoàng trượt băng” Hàn Quốc Kim Yuna (32 tuổi) sẽ kết hôn với thành viên của một nhóm nhạc cổ điển giao thoa Go Woo-rim (27 tuổi) tại Seoul vào cuối tháng 10 tới.Go Woo-rim từng tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Đại học quốc gia Seoul và là thành viên của nhóm nhạc nam theo phong cách nhạc cổ điển giao thoa (crossover) Forestella. Anh từng tham gia và giành chiến thắng trong chương trình thử giọng "Phantom Singer 2" của đài JTBC nhằm tìm kiếm thành viên cho nhóm nhạc nam 4 thành viên.Theo All that Sports, Kim Yuna và Go Woo-rim gặp nhau lần đầu tiên tại sự kiện trượt băng nghệ thuật “All That Skate Ice Show” năm 2018. Khi đó, Go Woo-rim tham gia với tư cách là ca sĩ khách mời trong nhóm nhạc Forestella. Sau ba năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định đi đến hôn nhân.Cả Kim Yuna và chồng tương lai đều muốn tổ chức lễ cưới bình dị với sự tham dự của họ hàng và người thân, nên dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức sẽ không được công bố.