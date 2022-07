OECD: “Chỉ số dự đoán biến động kinh tế Hàn Quốc trong tương lai gần giảm 13 tháng liên tiếp”

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố ngày 25/7, chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần của Hàn Quốc tháng 6 đạt 98,87 điểm, giảm so với chỉ số của một tháng trước (99,09 điểm).Chỉ số này của Hàn Quốc sau khi tăng lên 101,95 điểm vào tháng 5 năm 2021 đã ghi nhận xu hướng giảm 13 tháng liên tiếp, rớt xuống dưới mức chuẩn 100 điểm từ tháng 1 năm nay.Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần là chỉ số dự đoán dòng chảy kinh tế trong vòng từ 6 đến 9 tháng tiếp theo với mức chuẩn là 100 điểm. Nếu đạt trên 100 điểm thì nền kinh tế đó sẽ tăng trưởng, nếu dưới 100 điểm thì nền kinh tế được coi là đang trên đà đi xuống.Như vậy, theo chỉ số công bố lần này của OECD, nền kinh tế Hàn Quốc dự kiến sẽ bước vào giai đoạn suy thoái sau 6-9 tháng nữa.Nguyên nhân chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm được lý giải là do giá nguyên vật liệu tăng kéo theo giá nhập khẩu leo thang, thị trường tài chính bất ổn.OECD sử dụng các chỉ số khác nhau khi tính toán chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần của mỗi quốc gia thành viên. Trường hợp của Hàn Quốc, chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần được tính toán dựa trên tỷ lệ giá xuất nhập khẩu, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI), triển vọng kinh tế ngành chế tạo, chỉ số vòng quay hàng tồn kho, chênh lệch lãi suất ngắn và dài hạn.Chỉ số điều kiện thương mại ròng (đơn giá xuất khẩu chia đơn giá nhập khẩu) tháng 5 giảm 10,6% so với cùng kỳ một năm trước, xu hướng giảm 14 tháng liên tiếp. Điều này có nghĩa là số lượng hàng hóa nhập khẩu mà Hàn Quốc có thể mua theo một đơn vị hàng xuất khẩu đã giảm do giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh.Một quan chức Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết cũng có nhiều trường hợp dù chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm nhưng sau đó chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, vẫn không giảm, nên chưa kể kết luận nền kinh tế sẽ xấu đi trong tương lai. Nếu xét tới các điều kiện bên ngoài khác như lãi suất tăng, đứt gãy chuỗi cung ứng và chiến sự tại Ukraine, thì có thể nhận định rằng “thời điểm hiện tại có nhiều dự đoán tiêu cực về nền kinh tế”.Hiện nay, chưa có tín hiệu rõ ràng nào về việc nền kinh tế đã bước vào giai đoạn suy thoái. Cục Thống kê quốc gia cho biết chỉ số động thái kinh tế tổng hợp hồi tháng 5 vừa qua đã đảo chiều sang xu hướng tăng đầu tiên sau ba tháng.