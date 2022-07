Lãnh đạo cảnh sát địa phương phản đối gay gắt phương án lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn

Photo : YONHAP News

Giám đốc các Sở Cảnh sát địa phương trên toàn Hàn Quốc chiều ngày 23/7 đã nhóm họp tại Viện phát triển nhân tài cảnh sát (thành phố Asan, tỉnh Nam Chungcheong) để thảo luận về vấn đề Bộ Hành chính và an toàn lập mới Vụ Cảnh sát.Trước đó, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min ngày 15/7 đã công bố chính thức về việc thành lập Vụ Cảnh sát trực thuộc Bộ này vào ngày 2/8 tới. Theo đó, bộ máy cảnh sát Hàn Quốc sẽ lại được đặt dưới sự chỉ huy của Bộ trưởng Hành chính và an toàn trong các vấn đề chính sách lớn sau 31 năm, kể từ khi được tách khỏi Bộ Nội vụ (Bộ Hành chính và an toàn hiện nay) để trở thành một cơ quan độc lập vào năm 1991.Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Cảnh sát khu vực Trung Ulsan Ryu Sam-young, người khởi xướng cuộc họp này, nhấn mạnh sự trung lập về chính trị của Cảnh sát như hiện nay là điều hết sức quý giá, được đánh đổi bằng tính mạng của nhiều "chiến sĩ dân chủ" những năm 1970-1980, có liên quan trực tiếp tới nhân quyền của người dân. Lãnh đạo các Sở Cảnh sát sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ sự trung lập này.Tại cuộc họp, lãnh đạo các Sở Cảnh sát đã tổng hợp ý kiến về dự thảo đăng công báo liên quan tới việc thành lập Vụ Cảnh sát và Quy tắc chỉ huy cảnh sát của Bộ Hành chính và an toàn, đồng thời thảo luận phương hướng đối phó.Lãnh đạo các Sở Cảnh sát bày tỏ lo ngại rằng Quy tắc chỉ huy của Bộ trưởng Hành chính và an toàn đối với Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia gây tổn hại tới chủ nghĩa pháp trị.Đặc biệt, phần lớn quan chức tham gia cho rằng việc Bộ Hành chính và an toàn kiểm soát Cơ quan Cảnh sát bằng việc lập ra Vụ Cảnh sát và Quy tắc chỉ huy chính là bước lùi lịch sử, rất không phù hợp. Quyết định này còn thiếu quy trình thu thập ý kiến đa dạng từ người dân, giới chuyên gia và các sĩ quan cảnh sát. Các quan chức này hy vọng Bộ Hành chính và an toàn tạm dừng quy trình lập luật liên quan, để cân nhắc một cách kỹ lưỡng, hình thành sự đồng tình rộng rãi trong dư luận.Mặt khác, chỉ một tiếng rưỡi sau cuộc họp trên, Cơ quan Cảnh sát quốc gia đã ra lệnh "chờ quyết định kỷ luật" đối với Giám đốc Sở Cảnh sát khu vực Trung Ulsan Ryu Sam-young, lý do là ông Ryu đã vi phạm nghĩa vụ tuân lệnh theo Luật Công chức, cố ý tổ chức cuộc họp trong khi ban lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát quốc gia, trong đó có ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Yoon Hee-keun, ngăn cản, không tuân thủ chỉ thị "giải tán" được đưa ra vào giữa cuộc họp. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát quốc gia cũng quyết định tiến hành giám sát với hơn 50 người khác tham dự cuộc họp.Những quan chức tham gia cuộc họp bày tỏ bất ngờ về biện pháp nhanh chóng và cứng rắn ngoài dự kiến như trên.Theo kế hoạch ban đầu, ông Ryu vốn dự kiến trình bày về kết quả cuộc họp này với ứng cử viên Giám đốc Yoon Hee-keun trong ngày 25/7 theo đề nghị từ phía ông Yoon, nhưng kế hoạch đã bị đổ bể do quyết định bất ngờ trên.Ông Ryu đang nêu ra nghi ngờ về việc ông Yoon chịu sức ép từ bên ngoài, nhấn mạnh rằng điều này đang cho thấy sự nguy hiểm của việc Bộ Hành chính và an toàn thao túng quyền bổ nhiệm nhân sự cảnh sát qua Vụ Cảnh sát.Từ ngày 25/7, ông Ryu đã đứng biểu tình trước trụ sở Cơ quan Cảnh sát quốc gia để phản đối lệnh chờ kỷ luật.Mặt khác, trả lời phỏng vấn của báo giới vào sáng ngày 25/7, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min bày tỏ lấy làm tiếc về cuộc họp của Giám đốc các Sở Cảnh sát địa phương, cho rằng cuộc họp này không khác nào cuộc đảo chính ngày 12/12/1979.Ông Lee nhấn mạnh cảnh sát là những người được phép cầm súng. Việc các cán bộ cảnh sát tự ý tập trung họp là một điều hết sức nguy hiểm. Cuộc đảo chính quân sự ngày 12/12/1979 cũng xuất phát từ tình huống tương tự như vậy.Bộ trưởng Lee nhấn mạnh lãnh đạo cảnh sát địa phương đã không tuân theo lệnh từ ban lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát quốc gia, do vậy phải tiến hành điều tra nghiêm minh với nhưng người có liên quan.