Ủy ban giao dịch công bằng xúc tiến cho phép chỉ định người nước ngoài đứng đầu tập đoàn lớn

Photo : YONHAP News

Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc đang xúc tiến sửa đổi Thông tư thi hành Luật giao dịch công bằng, có nội dung về phương án cải thiện chế độ liên quan tới việc chỉ định người đứng đầu tập đoàn lớn. Ủy ban sẽ đăng công báo về dự thảo sửa đổi trong tháng này.Cụ thể, Ủy ban giao dịch công bằng dự kiến sẽ đưa vào dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn chỉ định lãnh đạo tập đoàn lớn, cho phép lựa chọn cả người gốc Hàn có quốc tịch nước ngoài. Người này là lãnh đạo thực tế của doanh nghiệp, chịu mọi trách nhiệm liên quan tới tài liệu chỉ định tập đoàn lớn.Trong năm ngoái, Coupang được chỉ định là tập đoàn lớn, nhưng khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coupang Kim Beom-seok lại không được chỉ định là lãnh đạo tập đoàn do mang quốc tịch Mỹ. Vì thế, Coupang trở thành tập đoàn lớn mà không có người đứng đầu.Ủy ban giao dịch nhận định rằng trước đây chưa từng có người nước ngoài được chỉ định làm lãnh đạo tập đoàn lớn trong nước, dù chỉ định người nước ngoài thì lại khó xử phạt hình sự. Do đó, ủy ban này quyết định xúc tiến sửa đổi chế độ liên quan.Như vậy, nhiều khả năng ông Kim Beom-seok của công ty Coupang Inc, hiện đang sở hữu 100% cổ phần của Coupang Hàn Quốc, sẽ sớm được chỉ định là lãnh đạo tập đoàn này.