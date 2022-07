Thị phần ô tô Hyundai và Kia tăng trưởng tại thị trường Việt Nam, Indonesia

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) ngày 24/7 cho biết doanh số bán ô tô Hyundai và Kia (Hàn Quốc) của Đại lý phân phối ô tô tại Việt Nam Hyundai Thành Công và Thaco Kia nửa đầu năm 2022 lần lượt là 36.397 chiếc và 35.485 chiếc. Tổng doanh số bán đạt 71.882 chiếc, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao gấp 1,7 lần doanh số bán ô tô thương hiệu Toyota của Nhật Bản (43.085 chiếc).Thị phần ô tô hãng Hyundai và Kia tại Việt Nam nửa đầu năm nay đạt 38,8%, cao hơn 15,6% so với thị phần của hãng Toyota.Việt Nam là thị trường ô tô lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia với doanh số bán 310.000 chiếc trong năm ngoái. Thị trường ô tô Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên 450.000 chiếc cho tới năm 2025.Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, nơi doanh số bán ô tô Toyota của Nhật Bản chiếm hơn 90%, doanh số bán ô tô Hyundai và Kia của Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay đạt 12.013 chiếc, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ một năm trước (2.990 chiếc); thị phần theo doanh số đạt 2,6%, tăng 1,8% so với năm ngoái (0,8%). Trong khi đó, doanh số và thị phần của hãng ô tô Toyota tại nước này lần lượt là 149.461 chiếc và 31,4%.Quan chức trong ngành nhận định nếu so với hãng ô tô được ưa chuộng số một tại Indonesia là Toyota, thì khoảng cách về doanh số và thị phần ô tô của Hàn Quốc còn cách xa, song hãng ô tô Hyundai đang đẩy mạnh đầu tư vào việc mở rộng năng lực sản xuất ở nước sở tại, hứa hẹn doanh số bán sẽ còn tăng lên.Hãng ô tô Hyundai đã chi 1,55 tỷ USD trong tháng 3 vừa qua để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô thành phẩm khu vực Đông Nam Á đầu tiên tại thành phố Bekasi (Indonesia). Mẫu xe Creta và xe điện Ioniq 5 đã được chính thức đi vào sản xuất từ tháng 1.Ngoài ra, nếu nhà máy sản xuất cell pin liên doanh của LG Energy Solutions đang được xây dựng tại Karawang (Indonesia), bắt đầu sản xuất đại trà từ năm 2024 thì kế hoạch mở rộng thị trường ô tô điện tại khu vực các nước Đông Nam Á của Hyundai bao gồm cả Indonesia sẽ còn được đẩy mạnh hơn nữa.