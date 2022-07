Tổng thống Yoon Suk-yeol tránh ra mặt trong vấn đề thành lập Vụ Cảnh sát

Photo : KBS News

Trả lời câu hỏi của báo giới về sự phản đối gay gắt trong nội bộ cảnh sát liên quan tới việc thành lập Vụ Cảnh sát trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 25/7 chỉ phát biểu rằng Bộ Hành chính và Cơ quan Cảnh sát quốc gia sẽ có biện pháp cần thiết.Trước đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Kim Dae-gi cũng phát biểu rằng đây không phải là vấn đề Tổng thống cần trực tiếp đứng ra, mà phải do Cơ quan Cảnh sát, Bộ Hành chính và an toàn và Văn phòng điều phối Nhà nước giải quyết.Cố vấn Xã hội dân sự Kang Seung-gyu thuộc Văn phòng Tổng thống khi phát biểu trong một chương trình phát thanh sáng cùng ngày đã phản bác lại ý kiến chỉ trích rằng việc lập ra Vụ Cảnh sát không khác nào quay lại thời kỳ Cơ quan Trị an trực thuộc Bộ Nội vụ dưới thời chính quyền quân sự trong quá khứ. Ông Kang cho rằng đây chỉ là một sự công kích chính trị.Chính giới Hàn Quốc cũng đang đấy lên tranh cãi gay gắt. Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tuyên bố không thể chấp nhận việc Cảnh sát biến tướng thành một thế lực chính trị. Việc các cán bộ cảnh sát có hành động tập thể không hề liên quan tới dân sinh chính là sự lơ là công việc, lãng phí tiền thuế nhân dân.Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành phản đối việc bãi nhiệm Giám đốc một Sở Cảnh sát chỉ sau một buổi họp. Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Dân chủ đồng hành Woo Sang-ho cho rằng việc Chánh Văn phòng Tổng thống ra mặt cho thấy Tổng thống Yoon Suk-yeol trực tiếp dính líu vào việc thao túng cảnh sát.Dự kiến chính giới sẽ còn tranh cãi nảy lửa về vấn đề thành lập Vụ Cảnh sát trong phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội với Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol vào chiều ngày 25/7, trong đó có sự tham gia của Thủ tướng Han Duck-soo.