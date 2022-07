Tình trạng lao động mùa vụ người nước ngoài bỏ trốn tại tỉnh Gangwon cải thiện hơn so với năm trước

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, một hộ nông dân trồng cà chua ở huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) đã rơi vào tình cảnh lao đao khi những lao động mùa vụ người nước ngoài bỏ trốn ngay trước thời kỳ thu hoạch bận rộn nhất.Một hộ nông dân khác trồng táo ở huyện Yanggu thuộc tỉnh này cũng gặp sự việc tương tự khi hai lao động người nước ngoài đã không quay trở lại sau ngày nghỉ phép. Trong số hai lao động khác được chính quyền huyện phân bổ lại cho hộ nông dân này lại có một người bỏ trốn ngay sau khi nhận tháng lương đầu tiên.Để giải tỏa tình trạng thiếu nhân lực do dịch COVID-19 kéo dài, trong năm ngoái, tỉnh Gangwon đã tuyển tổng cộng 380 lao động mùa vụ người nước ngoài, bố trí cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh, nhưng đã có 61% lao động bỏ trốn.Tuy nhiên, tình hình năm nay có dấu hiệu cải thiện hơn. Trong số 2.569 lao động được phân bổ cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh nửa đầu năm nay, chỉ có 98 người bỏ trốn, tỷ lệ là 3,8%, bằng một phần 15 so với năm trước.Đó là bởi ngay từ đầu năm, mỗi địa phương của tỉnh này đang xúc tiến các đối sách đa dạng nhằm ngăn ngừa tình trạng lao động mùa vụ bỏ trốn. Như huyện Yanggu đã bố trí công chức người Philippines thường trú để quản lý trực tiếp các lao động đồng hương, chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt, bảo vệ nhân quyền. Chính quyền huyện Hongcheon thì bố trí nhân viên phiên dịch thường trú, để tháo gỡ bất tiện cho người lao động, tư vấn giải quyết khó khăn, quản lý rất chặt chẽ.Ngoài ra, chính quyền các thành phố, huyện còn tiến hành đào tạo về các hạng mục bắt buộc tuân thủ với chủ sử dụng lao động, như bảo hộ nhân quyền, cung cấp nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, nếu so với tỷ lệ bỏ trốn 1,5% của lao động mùa vụ người nước ngoài năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, thì chính quyền mỗi địa phương cần quản lý sát sao hơn nữa, tránh gây thiệt hại cho các hộ nông dân.