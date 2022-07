Tổng thống Yoon Suk-yeol lo ngại sâu sắc về hành động tập thể của giới cảnh sát

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào sáng ngày 26/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bày tỏ lo ngại sâu sắc về hành động tập thể của giới cảnh sát vào cuối tuần qua, cho rằng đây là hành động làm rối loạn kỷ cương quốc gia.Phát biểu này được ông Yoon đưa ra khi phóng viên đặt câu hỏi về lập trường của Tổng thống liên quan tới phát ngôn ngày 25/7 của Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, ví cuộc họp của Giám đốc Sở Cảnh sát các địa phương trên toàn quốc trong cuối tuần qua không khác nào cuộc "đảo chính" ngày 12/12/1979.Tổng thống nhấn mạnh phát biểu của Bộ trưởng Lee phản ánh lo ngại chung của người dân về hành động tập thể của những cán bộ cơ quan phụ trách trị an.Ông Yoon nhấn mạnh quốc phòng và trị an là những nghiệp vụ cơ bản của quốc gia và Tổng thống là người giám sát, chỉ huy cao nhất. Việc các cán bộ cảnh sát tập trung lại để phản đối chính sách, dự thảo cải cách bộ máy mà Chính phủ xúc tiến theo Hiến pháp và pháp luật có thể gây rối loạn kỷ cương quốc gia nghiêm trọng. Mặc dù có thể có nhiều ý kiến khác nhau về việc thành lập Vụ Cảnh sát nhưng tuyệt đối không được để trật tự, kỷ cương cơ bản của quốc gia bị lung lay.Đây là lần đầu tiên Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra lập trường về hành động tập thể của giới cảnh sát trong cuối tuần trước.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì chỉ ra rằng tương tự như quân đội, cảnh sát cũng nắm trong tay công quyền, có thể cầm súng, nên tuyệt đối không thể dung thứ các cán bộ cảnh sát chống lại mệnh lệnh, hành động tập thể. Quyền Chủ tịch đảng này, ông Kwon Seong-dong cho rằng cảnh sát hay quân đội nếu chống lại mệnh lệnh thì đều cần phải truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm minh.Trong ngày 26/7, 61 nghị sĩ khóa đầu của đảng này đã ra tuyên bố chung, chỉ trích các "cảnh sát chính trị" đang bôi tro trát trấu vào sự hy sinh và công sức của toàn bộ 130.000 cảnh sát đang phục vụ nhân dân, hối thúc những cán bộ cảnh sát này phải xin lỗi.Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành đã mở buổi họp báo trước Văn phòng Tổng thống, chỉ trích rằng chính Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min mới đang thể hiện ý tưởng "đảo chính hành chính".Đại diện đảng đối lập tại Quốc hội Park Hong-keun nhấn mạnh không có điều khoản nào trong Luật tổ chức Chính phủ cho phép Bộ trưởng Hành chính và an toàn có thể phụ trách nghiệp vụ trị an của cảnh sát.Ông Park chỉ trích Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol mới là bên gây hỗn loạn kỷ cương quốc gia, khi không giải quyết được các bài toán dân sinh, mà có ý đồ đổi chiều dư luận sang các vấn đề chính trị.