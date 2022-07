Samsung chính thức sản xuất đại trà chíp bán dẫn 3 nm đầu tiên trên thế giới

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 25/7 đã thành công sản xuất và gia công chíp bán dẫn (foundry), áp dụng quy trình 3 nm (1 nm bằng 1 phần 1 tỷ mét) đầu tiên trên thế giới. Như vậy, Samsung đã đi trước một bước so với hãng sản xuất chíp bán dẫn hàng đầu TSMC (Đài Loan). Nối tiếp lĩnh vực chíp nhớ, Samsung đã tạo được chỗ đứng để vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực foundry.Cùng ngày, hãng điện tử Samsung thông báo tổ chức lễ xuất xưởng chíp bán dẫn 3 nm áp dụng công nghệ bóng bán dẫn GAA (Gate All Around) thế hệ mới tại dây chuyền V1 (sử dụng siêu tia cực tím EUV) thuộc cơ sở ở thành phố Hwaseong (tỉnh Gyeonggi).Sự kiện có khoảng 100 người tham dự, bao gồm Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Lee Chang-yang, Giám đốc bộ phận giải pháp thiết bị (DS) thuộc điện tử Samsung, nhân viên và lãnh đạo các công ty hợp tác và công ty thiết kế chíp bán dẫn (fabless).Điện tử Samsung giải thích rằng quy trình 3 nm GAA thế hệ 1 giúp giảm 45% điện năng, cải thiện hiệu suất 23% và giảm 16% diện tích so với quy trình FinFET 5 nm hiện nay. Hãng bắt đầu nghiên cứu cấu trúc bóng bán dẫn GAA vào đầu những năm 2000, áp dụng vào quy trình 3 nm từ năm 2017 và thành công trong việc sản xuất đại trà vào năm nay.Trong bài phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Bộ trưởng Lee bày tỏ cảm ơn nỗ lực của đội ngũ nhân viên Samsung và ngành chíp bán dẫn vì những đóng góp cho việc phát triển công nghệ. Trong tương lai, các bên cần phải hợp tác cùng nhau để đảm bảo năng suất sản phẩm và ổn định quy trình 3 nm. Dựa trên “Chiến lược trở thành siêu cường quốc chíp bán dẫn” được công bố thời gian gần đây, Chính phủ sẽ nỗ lực đầu tư tư nhân, nuôi dưỡng nhân tài, phát triển công nghệ và xây dựng hệ sinh thái về vật liệu, phụ tùng và thiết bị.Hãng điện tử Samsung đang có kế hoạch lần đầu áp dụng quy trình 3 nm GAA cho máy tính hiệu năng cao (HPC) và hợp tác với các khách hàng lớn để mở rộng sang các nhóm sản phẩm khác như hệ thống trên chíp (SoC). Sau cơ sở ở Hwaseong, Samsung dự kiến sẽ mở rộng sản xuất đại trà sản phẩm quy trình sản xuất và đóng gói 3 nm GAA ở cả cơ sở tại thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) trong tương lai.