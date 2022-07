Chính giới khẩu chiến ngay từ ngày đầu phiên chất vấn Chính phủ

Photo : YONHAP News

Vào ngày 25/7, Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu phiên chất vấn đầu tiên với Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ở lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thống nhất và an ninh.Người bắt đầu phiên chất vấn là nghị sĩ Park Beom-kye (đảng Dân chủ đồng hành), từng là Bộ trưởng Tư pháp cuối cùng trong nhiệm kỳ Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in.Nghị sĩ Park chỉ ra rằng việc Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ Chính phủ đương nhiệm thành lập mới Ban quản lý thông tin nhân sự và tiến hành kiểm chứng công chức trong khi không hề sửa đổi các hạng mục về chức vụ là hành vi "thao túng pháp trị".Về điều này, Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon đáp trả rằng nếu ông Park nêu ra vấn đề về Ban quản lý thông tin nhân sự hiện nay thì không khác nào nghiệp vụ kiểm chứng nhân sự do Văn phòng Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống trong nhiệm kỳ trước cũng đều là phi pháp.Một vấn đề cũng dẫn tới khẩu chiến quyết liệt là vấn đề bổ nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Nghị sĩ Park chỉ trích trong vòng hai tháng qua, Bộ trưởng Han đã phụ trách tất cả vấn đề nhân sự của Viện Kiểm sát, cho rằng ông Han không thể thay quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Về điều này, Bộ trưởng Han cho rằng thời ông Park còn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp đã "không đếm xỉa" tới Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, mà toàn quyền quyết định nhân sự. Ông Han khẳng định bản thân mình đã phản ánh đầy đủ ý kiến về nhân sự của Viện Kiểm sát hơn bất cứ người tiền nhiệm nào.Tại buổi chất vấn, đảng đối lập Dân chủ đồng hành còn nhắc đến tranh cãi xoay quanh vấn đề Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyển dụng họ hàng và thân nhân vào làm việc tại Văn phòng Tổng thống, nêu vấn đề về tính công bằng của Chính phủ mới.Đến lượt mình, Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin phát biểu rằng ông không hề hay biết về việc vợ của Thư ký Nhân sự Văn phòng Tổng thống có mặt trong danh sách thành viên tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol thăm Tây Ban Nha dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Ngược lại, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì nêu ra vấn đề trục xuất thuyền viên tàu cá Bắc Triều Tiên dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in. Bộ trưởng Thống nhất Kwon Young-se cho rằng việc trục xuất hai người này với lý do họ là tội phạm nguy hiểm chính là "tư tưởng" của chủ nghĩa toàn trị, ví vụ việc này với trại cải tạo Samchung dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, "bài trừ" những người bị chính quyền cho là gây hại tới xã hội.Trong ngày 26/7, Quốc hội tiếp tục chất vấn các cơ quan Chính phủ ở lĩnh vực kinh tế, trọng tâm là về các vấn đề dân sinh trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay, vụ đình công ở công ty đóng tàu và hải dương Daewoo và dự thảo cải cách thuế.