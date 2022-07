Tăng trưởng GDP Hàn Quốc quý II/2022 đạt 0,7%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày 26/7 công bố tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc trong quý II năm nay tăng 0,7% so với quý I, mức tăng cao hơn 0,1% so với quý trước đó. Sau khi ghi nhận tăng trưởng âm lần đầu tiên vào quý I (-1,3%) và quý II (-3,2%) năm 2020 do dịch COVID-19 bùng phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc duy trì đà tăng 8 quý liên tiếp, từ quý III năm 2020 đến quý II năm 2022.Cụ thể, lĩnh vực tiêu dùng tư nhân tăng 3% tập trung vào tiêu dùng các hàng hóa ít bền như quần áo, giày dép và dịch vụ nhà hàng, khách sạn, giải trí. Tiêu dùng Chính phủ tăng 1,1%, tập trung vào trợ cấp an sinh xã hội bằng hiện vật. Đầu tư xây dựng tăng 0,6% trong khi đầu tư thiết bị giảm 1%.Kim ngạch xuất khẩu giảm 3,1%, trọng tâm là chế phẩm hóa học, sản phẩm kim loại chính. Kim ngạch nhập khẩu giảm 0,8%, dẫn đầu là dầu thô và khí đốt thiên nhiên. Như vậy, tiêu dùng tư nhân đã kéo tăng trưởng kinh tế quý II tăng 1,4%, tiêu dùng Chính phủ đóng góp tăng 0,2%; ngược lại xuất nhập khẩu ròng (kim ngạch xuất khẩu trừ nhập khẩu) đã kéo giảm 1,1% tăng trưởng kinh tế.Theo ngành nghề, ngành dịch vụ tăng 1,8%, ngành xây dựng tăng 0,2%; trong khi đó, ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm 6,4%, ngành chế tạo giảm 1,1% tập trung vào hóa học và kim loại cơ bản.Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế quý II giảm 1%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực tế do điều kiện thương mại xấu đi.BOK kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm sẽ đạt mục tiêu 2,7% nếu hai quý còn lại tăng trưởng ít nhất 0,3% mỗi quý.Tuy nhiên, dự báo rủi ro đối với nền kinh tế Hàn Quốc trong nửa cuối năm nay đang ngày càng mở rộng do tiêu dùng tư nhân có thể bị thu hẹp vì xu hướng vật giá tăng cao và dịch COVID-19 tái bùng phát. Ngoài ra, điều kiện bên ngoài bất ổn như tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu các nước lớn chậm lại cũng có thể là yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước.