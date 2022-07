Tổng thống Hàn Quốc và Indonesia dự kiến thảo luận vấn đề thanh toán máy bay chiến đấu KF-21

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han tại buổi họp báo thường kỳ ngày 25/7 cho biết Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ thăm Hàn Quốc trong hai ngày từ ngày 27/7, dự kiến hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong ngày 28/7.Chánh văn phòng Kim giải thích Indonesia là quốc gia trọng tâm, chiếm 41% dân số và 34% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt với Seoul. Indonesia đang tham gia vào sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ khởi xướng, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Indonesia lần này, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về phương án hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng và an ninh kinh tế, cũng như trao đổi sâu về các vấn đề quốc tế nổi cộm như hợp tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và ASEAN.Ông Kim nhấn mạnh chuyến thăm Seoul của Tổng thống Joko Widodo là bước khởi đầu không chỉ cho quan hệ ngoại giao Hàn-Indonesia mà còn là phát pháo hiệu cho chính sách “ngoại giao với ASEAN” của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol.Một quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống cho biết lãnh đạo hai nước cũng dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Indonesia chưa thanh toán khoản đóng góp của dự án máy bay chiến đấu KF-21. Vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận một cách tự nhiên trong quá trình hai bên trao đổi về các chương trình nghị sự khác nhau.Indonesia đã tham gia vào dự án phát triển máy bay chiến đấu KF-21 và đồng ý chia sẻ 1.700 tỷ won (1,3 tỷ USD), tương đương 20% chi phí dự án, để nhận chuyển giao dữ liệu kỹ thuật. Kể từ năm 2017, Indonesia trì hoãn thanh toán với lý do tình hình kinh tế khó khăn. Đến nay, khoảng 800 tỷ won (607 triệu USD) vẫn chưa được thanh toán.