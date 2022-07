Kim ngạch xuất nhập khẩu kem Hàn Quốc nửa đầu năm 2022 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 26/7 đã công bố báo cáo “Thực trạng xuất nhập khẩu kem Hàn Quốc”. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu kem của Hàn Quốc nửa đầu năm 2022 đạt 50 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu kem đạt 28 triệu USD, tăng nhẹ 0,3%. Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu kem đều đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay, tính trong giai đoạn 6 tháng đầu năm.Kim ngạch xuất khẩu kem trong cả năm 2021 đạt 72 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 52 triệu USD, mức cao nhất theo năm.Như vậy, trong nửa đầu năm 2022, Hàn Quốc đã xuất siêu kem, thặng dư 21,4 triệu USD, vượt quy mô thặng dư cao nhất là 21,3 triệu USD của năm 2012.Cán cân thương mại kem của Hàn Quốc đã thặng dư 14 năm liên tiếp từ năm 2008 đến 2021.Theo quốc gia, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 18 triệu USD, chiếm 36% tổng kim ngạch xuất khẩu kem; tiếp theo là Philippines, Canada và Việt Nam. Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu kem từ Mỹ cũng chiếm nhiều nhất với 38%, quy mô 11 triệu USD; tiếp theo là nhập khẩu từ Pháp và Thái Lan.Cơ quan Hải quan Hàn Quốc giải thích xuất khẩu kem tăng do nhu cầu về đồ ăn vặt mát lạnh trong thời tiết nắng nóng trên toàn thế giới tăng. Ngoài ra, việc quốc tế quan tâm đến đồ ăn Hàn Quốc do văn hóa đại chúng Hàn Quốc nhận được nhiều yêu thích trên toàn cầu và việc phát triển sản phẩm phù hợp với đặc điểm địa phương cũng là yếu tố giúp gia tăng xuất khẩu mặt hàng này.