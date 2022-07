Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 25/7 đã mở cuộc họp phân tích và đánh giá tổng hợp về nguy cơ phát sinh và ảnh hưởng của dịch đậu mùa khỉ trong nước, quyết định vẫn duy trì cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm ở mức "chú ý" với bệnh đậu mùa khỉ.Cuộc họp lần này được tổ chức nhằm thảo luận về phương án đối phó của Hàn Quốc sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 23/7 tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu với bệnh đậu mùa khỉ.Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết do vẫn duy trì mức độ cảnh báo "chú ý", nên Chính phủ sẽ vẫn tiếp tục triển khai hệ thống phòng dịch khẩn cấp và các biện pháp ứng phó như hiện nay thông qua Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương và Ban đối sách phòng dịch tại các địa phương.KDCA nhận định dịch đậu mùa khỉ chưa có dấu hiệu lây lan trong nước, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, nên cần tiến hành nắm bắt, giám sát tình hình dịch bệnh ở các nước một cách chặt chẽ, xem xét nhập thêm vắc-xin và thuốc điều trị nếu cần thiết.Mặc dù WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu với dịch đậu mùa khỉ, nhưng KDCA vẫn duy trì đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh tại châu Âu ở mức "cao" và các khu vực khác ngoài châu Âu ở mức "trung bình", tương tự với đánh giá đưa ra vào tháng 6.