Số ca nhiễm COVID-19 mới gần chạm ngưỡng 100.000 ca

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 26/7, Hàn Quốc ghi nhận 99.327 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 353 ca mắc ngoại nhập.Số ca mắc mới đã tăng thêm hơn 25.000 ca so với thứ Ba tuần trước (hơn 73.000 ca), và tăng thêm hơn 63.000 ca so với một ngày trước. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn ba tháng, số ca mắc mới vượt 90.000 ca kể từ sau ngày 21/4.Hiện tượng ca mắc mới tăng gấp đôi mỗi tuần đã có phần chững lại so với cách đây hai tuần, nhưng quy mô ca nhiễm mới vẫn đang tăng cao.Số ca nặng đang được nhập viện điều trị là 168 ca, tăng thêm 24 ca so với ngày hôm trước, xu hướng tăng nhanh hơn. Thêm 17 ca tử vong. Tuy nhiên, KDCA vẫn đánh giá mức độ rủi ro của dịch COVID-19 ở mức "trung bình" tương tự tuần trước.Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh người dân cần tự giác tuân thủ quy tắc phòng dịch, đặt mục tiêu giảm số ca nặng và ca tử vong hơn là dừng các hoạt động kinh tế và đời sống thường nhật.Tại cuộc họp ngày 27/6, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương dự kiến sẽ công bố phương án tự giác thực hiện giãn cách xã hội. Chính phủ đang đặt mục tiêu nhập các loại vắc-xin phiên bản cải tiến trong nửa cuối năm để đối phó hiệu quả với các biến thể phụ của biến thể Omicron, và công bố kế hoạch tiêm chủng cụ thể vào cuối tháng sau.Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết theo kết quả phân tích dữ liệu lớn, xác xuất bị xơ vữa động mạch cấp tính và tai biến mạch máu não ở người mắc COVID-19 sau khi tiêm hai mũi vắc-xin COVID-19 thấp hơn một nửa so với người chưa tiêm. Do vậy, cơ quan này đề nghị người dân hoàn thành các mũi tiêm cơ bản và tiêm mũi bổ sung theo đúng tiêu chuẩn khuyến nghị.