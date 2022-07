Bậc cha mẹ ở Hàn Quốc chi bình quân 550 USD mỗi tháng để nuôi dạy con cái

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) ngày 26/7 công bố báo cáo "Điều tra về gia đình và sinh đẻ năm 2021", trong đó có kết quả khảo sát về chi phí nuôi dạy con cái trong năm ngoái của 4.055 hộ gia đình trả lời đang hỗ trợ kinh tế cho con cái trong số 9.999 hộ gia đình được điều tra.Kết quả là chi phí nuôi dạy con cái bình quân là 721.000 won (550 USD)/tháng. Các hạng mục chi tiêu cụ thể gồm chi phí đi nhà trẻ và mẫu giáo, chi phí giáo dục công, chi phí giáo dục tư, chi phí chăm sóc con, các chi phí khác (như quần áo, đồ chơi, sữa, bỉm, y tế, phí giao thông, viễn thông, tiền tiêu vặt). Trong đó, chi phí giáo dục tư là 260.000 won (198 USD)/tháng, đứng thứ hai sau các chi phí khác là 349.000 won (266 USD)/tháng.Độ tuổi con cái được chia thành trẻ mầm mon, trẻ tiểu học, trung học (gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông) và đại học. Chi phí cho trẻ mầm non là 606.000 won (463 USD)/tháng, trong đó chi phí giáo dục tư là 89.000 won (68 USD). Trẻ tiểu học mất 785.000 won (600 USD)/tháng, trong đó hơn một nửa là chi phí cho giáo dục tư 427.000 won (326 USD). Chi phí cho một trẻ trung học là 918.000 won (701 USD)/tháng, cũng hơn một nửa là cho giáo dục tư 506.000 won (386 USD).Xét theo hộ gia đình, hộ gia đình có thu nhập và học vấn càng cao thì chi tiêu cho con cái càng nhiều. Các hộ nông thôn, làng chài chi tiêu ít hơn so với các hộ sống ở thành phố.Nếu học vấn của bố mẹ dưới trung học phổ thông thì chi tiêu cho con cái là 353.000 won (270 USD)/tháng, tốt nghiệp đại học là 534.000 won (407 USD)/tháng, trên đại học là 1.312.000 won (1.002 USD)/tháng, cho thấy chi phí nuôi dạy con có sự khác biệt lớn tùy theo học vấn của cha mẹ.Nhóm nghiên cứu phân tích chi phí giáo dục tư thể hiện sự gia tăng rõ rệt khi học vấn và thu nhập của cha mẹ càng cao. Hiện tượng này có thể sẽ dẫn tới khoảng cách về giáo dục, không đảm bảo được cơ hội giáo dục công bằng cho các em nhỏ, từ đó gây bất bình đẳng trong xã hội. Do vậy, Chính phủ cần tích cực mở rộng hỗ trợ cho giáo dục công.