Việt Nam nỗ lực ngăn chặn dịch đậu mùa khỉ xâm nhập

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 26/7 đưa tin Bộ Y tế nước này hai ngày trước đã tổ chức cuộc họp trực tuyến do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì, thảo luận về việc ngăn chặn sự xâm nhập của bệnh đậu mùa khỉ.Tại cuộc họp cùng ngày còn có sự tham gia của đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ tại Việt Nam.Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết các tỉnh thành trên cả nước phải tăng cường kiểm dịch để ngăn chặn dịch đậu mùa khỉ xâm nhập vào trong nước.Tuy nhiên, Việt Nam vẫn hầu như chưa có bộ kit xét nghiệm đậu mùa khỉ. Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ trung ương (NIHE) Đặng Đức Anh cho biết Việt Nam không có bộ kit xét nghiệm đậu mùa khỉ, đề nghị các quan chức WHO và CDC Mỹ hỗ trợ.Quyền Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Socorro Escalante thì cho biết một trong các cách phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ đó là tiêm phòng vắc-xin đậu mùa. Song Việt Nam hiện không còn dư vắc-xin đậu mùa.Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Nguyễn Lương Tâm cho biết các quốc gia lân cận như Thái Lan, Campuchia đang bắt đầu phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ. Việt Nam mặc dù chưa ghi nhận ca mắc nào, nhưng dịch bệnh có nguy cơ sớm xâm nhập vào Việt Nam qua đường biên giới.Trước đó, vào ngày 23/7, WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, sau khi số ca mắc đang lây lan rộng trên phạm vi toàn thế giới.Đậu mùa khỉ có các triệu chứng ban đầu giống như bệnh đậu mùa gồm sốt, đau đầu, nhức mỏi cơ bắp, mệt mỏi, sưng hạch bạch huyết. CDC Mỹ cho biết tính đến ngày 20/7, có 72 nước trên toàn thế giới ghi nhận 15.800 ca mắc đậu mùa khỉ.