IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 xuống 2,3%

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 26/7 cho biết Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cùng ngày đã công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới”, hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc xuống 2,3%, giảm 0,2% so với mức dự báo 2,5% đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2023 là 2,1%, giảm 0,8% so với báo cáo đưa ra ba tháng trước.Nguyên nhân được phân tích là bởi nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại do lạm phát, kinh tế Trung Quốc chững lại, chiến tranh và dịch COVID-19 thì nền kinh tế đặt trọng tâm vào xuất khẩu của Hàn Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng.IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống 3,2%, giảm 0,4% so với số liệu hồi tháng 4.IMF điều chỉnh giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay đối với các nền kinh tế lớn như Mỹ giảm 1,4% còn 2,3%, Đức giảm 0,9% còn 1,2%, Pháp giảm 0,6% còn 2,3%, Trung Quốc giảm 1,1% còn 3,3%.Chính phủ Hàn Quốc giải thích triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc bị điều chỉnh giảm nhẹ hơn so với các nước lớn khác là nhờ hiệu quả từ dự thảo ngân sách bổ sung lần thứ thứ hai quy mô 62.000 tỷ won (47,34 tỷ USD) được thực thi từ sau tháng 4.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cùng ngày đã công bố tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý II của Hàn Quốc đạt 0,7%. Tuy nhiên, số liệu này không được phản ánh trong dự báo của IMF.Tăng trưởng kinh tế quý II của Hàn Quốc cao hơn mức dự báo chung của thị trường, nên nếu được phản ánh vào báo cáo lần này của IMF thì triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay có khả năng sẽ cao hơn 2,3%.Triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc của IMF thấp hơn 0,3-0,4% so với mức dự báo 2,6% mà Chính phủ Seoul đưa ra vào tháng 6 và mức 2,7% mà BOK đưa ra trong tháng 5.Tính đến thời điểm hiện tại, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 đạt 2,8%, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đưa ra mức dự báo 2,7%, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) của Mỹ là 2,6%, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's (Mỹ) là 2,5% và hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch là 2,4%.