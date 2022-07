Tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn đạt 83,5 tuổi

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc Hàn Quốc ngày 26/7 đã công bố kết quả phân tích báo cáo thống kê y tế năm 2022 được Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố đầu tháng 7.Theo đó, những trẻ em chào đời trong năm 2020 sẽ sống bình quân là 83,5 năm, lâu hơn 3 năm so với tuổi thọ kỳ vọng bình quân của OECD (80,5 năm), dài hơn 3,3 năm so với 10 năm trước (2010) và ngắn hơn 1,2 năm so với nước có tuổi thọ kỳ vọng cao nhất là Nhật Bản (84,7 năm).Tỷ lệ tử vong có thể tránh được, tức số người có thể phòng hoặc tránh được cái chết nhờ thăm khám và điều trị kịp thời trên tổng số ca tử vong, là 147 người trên 100.000 người, thấp hơn mức bình quân 215,2 người của OECD.Tỷ lệ tử vong có thể tránh được trên 100.000 người của Hàn Quốc năm 2009 là 237 người, năm 2014 là 185 người, năm 2019 là 147 người, xu hướng giảm 5% mỗi năm trong vòng 10 năm qua cho thấy dấu hiệu tích cực. Tỷ lệ tử vong có thể tránh được thấp phản ánh hệ thống phòng chống và điều trị bệnh đang hoạt động tốt.Tỷ lệ tử vong do tự tử trên 100.000 người năm 2019 là 25,4 ca, cao nhất trong số các nước OECD.Năm 2020, số trẻ dưới 1 tuổi tử vong là 2,5/1.000 trẻ, thấp hơn so với mức bình quân 4,1 trẻ của OECD.Tỷ lệ người hút thuốc mỗi ngày ở dân số trên 15 tuổi là 15,9%, tương đương mức bình quân 16% của OECD. Tỷ lệ hút thuốc năm 2010 của Hàn Quốc là 22,9%, sau đó giảm xuống 17,3% và 15,9% trong năm 2015 và 2020.Mức tiêu thụ rượu bình quân của một người trên 15 tuổi là 7,9 lít/năm, thấp hơn mức bình quân 8,4 lít/năm của OECD và có xu hướng giảm trong 10 năm qua.Tuy nhiên, tỷ lệ thừa cân và béo phì ở dân số trên 15 tuổi năm 2010 là 30,2%, năm 2015 là 33,4% và năm 2020 và 37,8%; đứng thứ hai sau Nhật Bản (27,2%). Con số này của OECD là 58,7%.Số lượt thăm khám ngoại trú của người Hàn Quốc là 14,7 lần/năm, cao gấp 2,5 lần so với mức bình quân của OECD. Thời gian lưu trú trung bình của mỗi bệnh nhân nội trú là 19,1 ngày, dài hơn 10 ngày so với mức bình quân của OECD (8,3 ngày).