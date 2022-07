Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 7 đạt 4,7%, cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/7 công bố tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 7 đạt 4,7%, tăng 0,8% so với tháng 6 (3,9%).Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 7 và mức tăng 0,8% nói trên đều là mức cao kỷ lục kể từ khi có thống kê liên quan vào năm 2008. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng năm 2008 và 2011 từng vượt 4%, nhưng vẫn thấp hơn 4,7%. Đặc biệt, mức tăng tháng 7 đã phá kỷ lục 0,6% vào tháng trước, tốc độ tăng ngày càng nhanh hơn.BOK phân tích chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 6% đã góp phần làm tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tăng cao. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng cao còn do nhận định giá cả sẽ không giảm trong nửa cuối năm.Tuy nhiên, kết quả trên chưa phản ánh ảnh hưởng từ việc Ủy ban chính sách tiền tệ Ngân hàng trung ương nâng mạnh 0,5% lãi suất cơ bản trong ngày 13/7 vừa qua, do thời gian khảo sát là từ 11-18/7 nhưng 70-80% trong số 2.500 hộ gia đình tham gia trả lời khảo sát trước khi BOK quyết định nâng lãi suất. Do BOK cũng để ngỏ sẽ tiếp tục nâng lãi suất, nên dự kiến điều này sẽ phản ánh dần vào tỷ lệ lạm phát kỳ vọng trong thời gian tới.Nhận thức của người dân về giá cả, thể hiện tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong vòng một năm qua theo cảm nhận chủ quan của người dân, là 5,1%, tăng 1,1% so với tháng trước. Chỉ số triển vọng lãi suất đạt 152 điểm, tăng 3 điểm, mức cao kỷ lục, tiếp tục xu hướng tăng từ tháng 3. Chỉ số này lớn hơn 100 điểm có nghĩa là phần lớn người dân nhận định lãi suất sẽ tăng cao hơn hiện tại sau 6 tháng nữa.Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) tháng 6 đạt 86 điểm, giảm 10,4 điểm so với một tháng trước, tiếp tục đà giảm tháng thứ ba liên tiếp, lần đầu giảm xuống dưới 90 điểm kể từ sau tháng 9/2020 (80,9 điểm). Tình trạng vật giá leo thang, các nước lớn trên toàn thế giới đẩy nhanh thắt chặt tiền tệ, lo ngại kinh tế đình trệ, đã khiến cả 6 chỉ số cấu thành nên CCSI đều đồng loạt giảm so với tháng trước, trong đó chỉ số triển vọng kinh tế đạt 50 điểm, giảm 19 điểm, thấp nhất kể từ sau mức 49 điểm tháng 7/2008.