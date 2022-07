Hơn 310 tỷ USD vốn đầu tư chảy ròng ra nước ngoài kể từ năm 2000

Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) trong báo cáo về tình hình đầu tư cho biết trong vòng từ năm 2000 đến năm 2021, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) của Hàn Quốc đã tăng 2.465,7%, nhưng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào trong nước chỉ tăng 501,9%, 310,5 tỷ USD vốn đầu tư đã chảy ròng ra nước ngoài.Tỷ lệ tăng vốn ODI của Hàn Quốc trong vòng hơn 20 năm qua cao gấp 11,6 lần so với tỷ lệ tăng 212% của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao nhất so với 7 nước thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).Ngược lại, mức tăng vốn FDI lại chỉ gấp 2,4 lần mức tăng GDP, thấp hơn cả Anh (5,5 lần), Pháp (3,7 lần), Ý (3,3 lần), Mỹ (3,1 lần).Quy mô ODI từng chỉ bằng 0,49 lần quy mô FDI vào năm 2000, nhưng đã tăng lên thành gấp 2,1 lần vào năm 2021, cao hơn 6 nước trong nhóm G7, chỉ trừ mỗi Nhật Bản (7,72 lần).Liên đoàn giới chủ phân tích vốn đầu tư ra nước ngoài của Hàn Quốc tăng nhanh là do thị trường tiêu thụ nội địa của Hàn Quốc hạn hẹp hơn các nước cạnh tranh, quy chế thị trường khắt khe, năng lực cạnh tranh về thuế kém, đã ảnh hưởng tiêu cực tới quyết định đầu tư trong nước.