BTS được đề cử ở 4 hạng mục của Giải thưởng video âm nhạc MTV

Photo : YONHAP News

Kênh truyền hình âm nhạc MTV (Mỹ) ngày 26/7 (giờ địa phương) đã công bố danh sách đề cử cho Giải thưởng video âm nhạc MTV 2022 (MTV Video Music Awards - VMA).Theo đó, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) được đề cử ở 4 hạng mục, gồm “Vũ đạo xuất sắc nhất” (ca khúc Permission to Dance), “Màn trình diễn công nghệ vũ trụ ảo (metaverse) hay nhất”, “Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất” (ca khúc “My Universe” hợp tác cùng ban nhạc Coldplay) và “MV K-pop hay nhất" (ca khúc Yet To Come).BTS ba năm gần đây đã liên tiếp giành được giải thưởng tại VMA.Năm 2019, BTS lần đầu tiên được đề cử và giành được hai giải thưởng tại lễ trao giải này. Năm 2020, 7 chàng trai có sân khấu đầu tiên tại sự kiện VMA với bản hit “Dynamite”, đồng thời cũng được xướng tên ở 4 giải thưởng. Năm ngoái, BTS thắng cả ba giải được đề cử gồm "Nhóm nhạc của năm", "MV K-pop hay nhất" và "Ca khúc của mùa hè".Trong lễ trao giải VMA năm nay, nhóm nhạc nữ Blackpink cũng được đề cử ở hạng mục “Màn trình diễn công nghệ vũ trụ ảo (metaverse) hay nhất”. Ở hạng mục “MV K-pop hay nhất”, ngoài BTS còn có sự góp mặt của nhóm nhạc Seventeen với ca khúc “Hot”, ITZY với “Loco”, Lisa (thành viên Blackpink) với “Lalisa”, Stray Kids với “Maniacs” và Twice với ca khúc “The Feels”.Lễ trao giải VMA do kênh truyền hình MTV chủ quản sẽ diễn ra vào ngày 28/8 tới tại bang New Jersey (Mỹ).