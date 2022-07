Giới cảnh sát quyết định hủy hội nghĩ sĩ quan toàn quốc phản đối việc thành lập Vụ Cảnh sát

Photo : YONHAP News

Giới cảnh sát Hàn Quốc đã quyết định hủy Hội nghị cảnh sát toàn quốc, vốn dự kiến tổ chức vào ngày 30/7 tới với sự tham gia của hơn 1.000 sĩ quan trong lực lượng 140.000 cảnh sát trên cả nước.Trên mạng nội bộ cảnh sát ngày 27/7, Trung úy Kim Seong-jong thuộc Sở Cảnh sát quận Gwangjin, Seoul, người đầu tiên khởi xướng tổ chức hội nghị, đã thông báo về quyết định này.Ông Kim giải thích tại cuộc họp Nội các ngày 26/7, Chính phủ đã thông qua dự thảo về việc thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn. Do vậy, đây là vấn đề đã được quyết định, thực tế không còn giải pháp xã hội nào. Việc đội ngũ cảnh sát nhóm họp để nêu ý kiến về vấn đề này gây ra lo ngại và gánh nặng lớn trong xã hội, khiến toàn bộ đội ngũ cảnh sát có thể trở thành đối tượng bị chỉ trích.Tuy nhiên, ông Kim cũng nhấn mạnh nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của 140.000 cảnh sát, mà người dân và Quốc hội nhận thức rõ rằng việc thành lập Vụ Cảnh sát không khác nào hành vi trả đũa thô bỉ và nguy hiểm nhắm vào điều luật sửa đổi về thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát, đánh cược sự an toàn của người dân. Giới cảnh sát tin tưởng Quốc hội sẽ lập dự luật để khắc phục việc Chính phủ thành lập trái phép Vụ Cảnh sát.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min bày tỏ hoan nghênh quyết định này, nhấn mạnh cảnh sát cần phải đồng lòng để giải tỏa hiểu lầm và mâu thuẫn, phục vụ nhân dân, tránh biến việc thành lập Vụ Cảnh sát thành vấn đề tranh cãi chính trị. Tuy nhiên, một số cảnh sát tuyên bố sẽ vẫn mở cuộc họp theo đúng kế hoạch.Mặt khác, từ ngày 27/7, thông qua Sở Cảnh sát các tỉnh, thành, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tiến hành thu thập ý kiến với các sĩ quan từ cấp trung úy trở xuống về việc thành lập Vụ Cảnh sát.