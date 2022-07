Bắc Triều Tiên tăng trưởng -0,1% trong năm ngoái

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/7 công bố số liệu phỏng đoán về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Bắc Triều Tiên trong năm 2021. BOK cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của miền Bắc đã giảm 0,1% so với năm trước.Mặc dù mức giảm trên đã cải thiện hơn mức -4,5% năm 2020, nhưng đây là năm thứ hai liên tiếp miền Bắc ghi nhận tăng trưởng âm. Tổng sản phẩm quốc nội của Bắc Triều Tiên quay về ngưỡng 31.400 tỷ won (23,89 tỷ USD) tương tự năm 2003.Ngân hàng trung ương phân tích nguyên nhân là do ảnh hưởng từ việc Bắc Triều Tiên phong tỏa biên giới phòng dịch COVID-19 từ năm 2020. Mặc dù kết quả này cho thấy sự yếu kém của nền kinh tế miền Bắc, nhưng chưa thể rõ tình hình hiện nay sẽ còn kéo dài trong bao lâu.Xét theo từng ngành công nghiệp, ngành khai thác khoáng sản giảm 6,5%, dịch vụ giảm 0,4%, nhưng nông-lâm-ngư nghiệp tăng 6,2%, điện-gas-nước tăng 6%, xây dựng tăng 1,8%.Trong năm ngoái, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) danh nghĩa của miền Bắc đạt 36.300 tỷ won (27,62 tỷ USD), bằng 1,7% Hàn Quốc. Thu nhập bình quân đầu người là 1.423.000 won (1.082 USD), bằng 3,5% so với Hàn Quốc.Quy mô thương mại của Bắc Triều Tiên năm 2021 đạt 710 triệu USD, giảm 17,3% so với một năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 8,2%, nhập khẩu giảm 18,4%.