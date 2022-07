Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/7 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27/7 đã có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 69 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953), mà miền Bắc gọi là Ngày chiến thắng.Trong đó, ông Kim cảnh cáo sẽ đáp trả quyết liệt bất cứ "nỗ lực nguy hiểm" nào nhắm vào miền Bắc, Chính phủ và quân đội Hàn Quốc sẽ bị "xóa sổ".Nhà lãnh đạo miền Bắc chỉ ra rằng chính quyền và "băng đảng quân đội" miền Nam đang suy tính đối đầu quân sự với Bình Nhưỡng, lầm tưởng rằng có thể vô hiệu hóa sức mạnh quân sự của Bắc Triều Tiên bằng cách "tấn công phủ đầu" dựa vào một phương tiện, biện pháp quân sự nhất định nào đó.Ông Kim nhấn mạnh nước này sẵn sàng về năng lực vũ trang để đối phó với bất cứ cuộc khủng hoảng nào, và có thể huy động năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân một cách chính xác, nhanh chóng để thực thi sứ mệnh của mình.Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Kim Jong-un trực tiếp đưa ra lập trường về chính sách của Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim cũng khẳng định Bắc Triều Tiên sẵn sàng đối phó với bất cứ xung đột quân sự nào với Mỹ. Nếu Washington tiếp tục làm tổn hại hình ảnh quốc gia của Bắc Triều Tiên, xâm hại nghiêm trọng tới sự an toàn và lợi ích căn bản của miền Bắc thì Mỹ nhất định sẽ phải hứng chịu bất ổn và khủng hoảng lớn hơn nữa.Trong một tin liên quan, Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-shik trong buổi họp báo thường kỳ ngày 28/7 đưa ra lập trường rằng nội dung đe dọa trên của ông Kim Jong-un "không có gì mới mẻ", Bắc Triều Tiên vẫn đang đẩy cao uy hiếp về hạt nhân và tên lửa. Ông Moon nhấn mạnh điều quan trọng là phải nâng cao năng lực răn đe và đối phó của quân đội trước uy hiếp hạt nhân và tên lửa miền Bắc. Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng khẳng định quân đội đang theo dõi sát sao các động thái liên quan, và duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.Trong khi đó, Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chiều cùng ngày bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc Chủ tịch miền Bắc trực tiếp nhắc tới tên Tổng thống Yoon Suk-yeol và có phát ngôn đe dọa đối với Chính phủ miền Nam. Hàn Quốc luôn trong trạng thái sẵn sàng đối phó quyết liệt và hiệu quả với bất cứ động thái khiêu khích nào của Băc Triều Tiên, và sẽ bảo vệ an ninh quốc gia cùng sự an toàn của người dân dựa trên nền tảng là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc. Đồng thời, Seoul cũng một lần nữa hối thúc Bình Nhưỡng quay trở lại con đường đối thoại để phi hạt nhân hóa, thiết lập hoà bình trên bán đảo Hàn Quốc.