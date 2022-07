Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị của Mỹ nhóm họp với các quan chức Ngoại giao Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland chiều ngày 27/7 đã lần lượt gặp các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc như Ngoại trưởng Park Jin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Hyun-dong và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Kim Gunn.Bộ Ngoại giao cho biết trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng Cho Hyun-dong và bà Nuland, hai bên đã trao đổi về các mối quan tâm chung như quan hệ Hàn-Mỹ, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, cũng như các vấn đề nổi cộm trong khu vực và toàn cầu.Thứ trưởng hai nước nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa, hướng tới chính sách ngoại giao linh hoạt và cởi mở với miền Bắc, một mặt luôn mở rộng cánh cửa đối thoại, mặt khác sẽ ứng phó mạnh mẽ ở cấp độ cộng đồng quốc tế trong trường hợp Bình Nhưỡng có động thái khiêu khích. Quan chức hai nước đồng thuận về việc sớm tái khởi động Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG), nội dung được lãnh đạo hai nước nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng 5 vừa qua; tiến hành các cuộc tham vấn thực chất để tăng cường năng lực răng mở rộng.Tiếp đó, Bộ Ngoại giao cho biết với tư cách là hai nước cùng chia sẻ giá trị tự do và dân chủ, Seoul và Washington nhất trí cùng đối phó với những thách thức và cơ hội mới không chỉ trong lĩnh vực an ninh bán đảo Hàn Quốc mà còn trong lĩnh vực phục hồi chuỗi cung ứng, công nghệ tiên tiến và biến đổi khí hậu; tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác ở cả khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.Ngoài ra, hai bên nhất trí thực hiện trung thực và nhanh chóng tầm nhìn tương lai nhằm phát triển quan hệ “đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu” giữa hai nước.Bà Nuland sau đó đã nhóm họp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Kim Gunn, thảo luận về lộ trình chính sách Bắc Triều Tiên của Chính phủ Hàn Quốc.Seoul đang lập "kế hoạch táo bạo", với nội dung sẽ hỗ trợ đột phá về mặt kinh tế và giải tỏa bớt mối lo ngại về an ninh nếu Bình Nhưỡng tiến hành phi hạt nhân hóa. Chính phủ đang liên tục trao đổi với các quốc gia láng giềng, bao gồm cả Mỹ, về vấn đề này.Hai bên cũng thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương nhằm đối phó với các mối đe dọa trên không gian mạng của Bắc Triều Tiên, đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác ở các cấp.Cuối cùng, bà Nuland đã gặp Ngoại trưởng Park Jin, thảo luận về phương án tăng cường phối hợp trong các vấn đề nổi cộm.