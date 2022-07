Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) và Hải quân Hàn Quốc ngày 28/7 đã tổ chức lễ hạ thủy tàu khu trục Aegis kiểu mới mang tên "Jeongjo Đại đế" (Jeongjo The Great) với tính năng đánh chặn được tên lửa đạn đạo.Tham dự lễ hạ thủy tàu, Tổng thống Yoon Suk-yeol phát biểu tàu Jeongjo Đại đế là tài sản chiến lược quốc gia, sở hữu năng lực thăm dò, truy đấu, đánh chặn tên lửa đạn đạo trên nền tảng hệ thống chiến đấu tối tân, dự kiến sẽ góp phần tăng cường hơn nữa năng lực chiến đấu của Hải quân Hàn Quốc. Giờ đây, Hàn Quốc đã có thể tự mình đóng được tàu khu trục Aegis hàng đầu thế giới với những công nghệ tiên tiến nhất.Ông Yoon nhấn mạnh 99,7% hàng hóa xuất nhập khẩu của Hàn Quốc được vận chuyển bằng đường biển. Nếu không đạt được giấc mơ cường quốc biển, để có thể tự bảo vệ vùng biển bằng chính sức mạnh của mình, thì Hàn Quốc sẽ không thể trở thành một cường quốc kinh tế. Chính phủ sẽ thiết lập một nền an ninh trên biển hùng mạnh, để người dân có thể an tâm hoạt động kinh tế trên biển. Tiếp đó, Tổng thống đề nghị Hải quân gìn giữ vững chắc vùng biển Hàn Quốc.Tàu Jeongjo Đại đế do Hàn Quốc tự thiết kế và đóng trong nước, là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Gwanggaeto-III Batch-II. Batch-II mang ý nghĩa là tàu được nâng cao hơn về năng lực chiến đấu so với Batch-I, chính là tàu khu trục Aegis "Sejong Đại đế".DAPA cho biết tàu Jeongjo Đại đế được lắp đặt hệ thống chiến đấu Aegis tối tân, không chỉ có khả năng phát hiện và truy dấu tên lửa đạn đạo, mà còn có cả năng lực đánh chặn tên lửa. Tàu dự kiến sẽ được bố trí tên lửa đạn đạo hạm đối đất và tên lửa hạm đối không tầm xa, có thể tấn công từ khoảng cách xa vào các mục tiêu chiến lược quan trọng, cũng như đánh chặn được tên lửa đạn đạo.Tàu Jeongjo Đại đế có chiều dài 170m, rộng 21m, lớp 8.200 tấn, dài hơn tàu Sejong Đại đế 6m và nặng hơn 600 tấn. Tính năng tàng hình của tàu được tăng cường để bảo vệ tàu khỏi sự tấn công của quân địch. Tàu cũng được nâng cao về khả năng thăm dò phát hiện các mối đe dọa dưới mặt nước, như ngư lôi, tàu ngầm nhờ được trang bị hệ thống sonar tổng hợp tiên tiến tự phát triển bằng công nghệ nội địa.Tàu được trang bị ngư lôi đối hạm và ngư lôi hạng nhẹ, có thể tấn công cả tàu ngầm; và dự kiến sẽ được bố trí cả trực thăng tác chiến trên biển Seahawk mà Hàn Quốc dự kiến nhập vào năm 2024.Tàu Jeongjo Đại Đế được ký hợp đồng đóng vào năm 2019, bắt đầu khởi công vào năm ngoái. Sau thời gian đánh giá thử nghiệm, tàu dự kiến được bàn giao cho Hải quân vào cuối năm 2024, để bố trí thực chiến.