Hàn Quốc cấp giấy phép lái xe trên điện thoại di động từ ngày 28/7

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc và Cơ quan Cảnh sát quốc gia cho biết từ ngày 28/7, tất cả 27 trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc và 258 Sở Cảnh sát địa phương sẽ cấp giấy phép lái xe trên diện thoại thông minh.Trước đó, Bộ Hành chính và an toàn đã tiến hành thí điểm trong vòng 6 tháng kể từ cuối tháng 1 vừa qua về việc cấp giấy phép lái xe trên điện thoại cho 87.000 người tại Trung tâm sát hạch lái xe khu vực Tây Seoul và thành phố Daejeon.Giấy phép lái xe trên điện thoại là bằng lái xe được cấp trên smartphone cá nhân, có hiệu lực pháp lý tương tự bằng lái xe nhựa theo Luật giao thông đường bộ.Người dân có thể sử dụng giấy phép lái xe trên điện thoại tại tất cả cơ sở chấp nhận áp dụng bằng lái xe hiện hành như cơ quan Nhà nước, ngân hàng, công ty cho thuê xe ô tô, sân bay, bệnh viện, cửa hàng tiện lợi, công ty viễn thông và bầu cử. Bằng lái xe trên điện thoại có thể được sử dụng để mở tài khoản hoặc đăng ký khiếu nại dân sự trực tuyến mà không lo bị lộ thông tin cá nhân quá mức bởi chỉ cung cấp thông tin cần thiết.Mỗi người chỉ được đăng ký cấp giấy phép lái xe trên một thiết bị cá nhân duy nhất. Đầu tiên, người dân cần cài đặt ứng dụng “giấy phép lái xe trên điện thoại”, chọn một trong hai phương án là “cấp giấy phép lái xe gắn chíp (IC)” hoặc “đến trung tâm sát hạch lái xe để nhận bằng qua mã QR”.Với phương án “cấp giấy phép lái xe gắn chíp (IC)”, người dần cần đổi giấy phép lái xe hiện nay sang giấy phép lái xe gắn chíp bằng cách đăng ký cấp bằng lái xe gắn chíp tại trang chủ “Lái xe an toàn” (www.safedriving.or.kr), và đến trung tâm sát hạch lái xe hoặc văn phòng tiếp dân Sở Cảnh sát địa phương được chỉ định để nhận bằng. Sau đó, tiếp xúc mặt sau của điện thoại thông minh với giấy phép lái xe gắn chíp, xác nhận thông tin cá nhân là được cấp giấy phép lái xe trên điện thoại.Nếu chọn phương án đến trung tâm sát hạch lái xe nhận mã QR, người dân chỉ cần dùng ứng dụng “giấy phép lái xe trên điện thoại" quét mã QR tại trung tâm sát hạch là có thể chuyển đổi sang bằng lái trên điện thoại. Chi phí chuyển đổi là 1.000 won (0,77 USD).Bộ Hành chính và an toàn có kế hoạch cho phép sử dụng giấy phép lái xe trên điện thoại trên các ứng dụng người dân thường xuyên sử dụng và mở rộng sang cấp căn cước công dân trên điện thoại di động .