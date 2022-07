Tổng dân số Hàn Quốc năm 2021 lần đầu giảm kể từ khi lập nước

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/7 công bố kết quả "Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2021". Trong năm ngoái, dân số Hàn Quốc là 51,74 triệu người, giảm 91.000 người so với năm 2020. Trong đó, người Hàn giảm 45.000 người, nước ngoài giảm 46.000 người.Tỷ lệ tăng trưởng dân số của Hàn Quốc ngăm ngoái là -0,2%, lần đầu tiên giảm kể từ khi Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc được thành lập và bắt đầu thống kê dân số từ năm 1949.Hiện tượng dân số giảm tự nhiên, khi số người tử vong cao hơn số trẻ được sinh ra, đang có chiều hướng kéo dài. Trong báo cáo "Xu hướng dân số theo tháng" công bố ngày 27/7, Cục Thống kê quốc gia cho biết tới tháng 5 năm nay, dân số Hàn Quốc đã giảm tự nhiên 31 tháng liên tiếp.Cục Thống kê quốc gia giải thích trong năm 2020, nhiều người Hàn ở nước ngoài về nước do dịch COVID-19, đã chặn được phần nào đà giảm dân số. Trong năm ngoái, nhiều người Hàn lại ra nước ngoài, thêm vào đó là số ca tử vong do dịch COVID-19, đã khiến tổng dân số giảm.Dân số giảm nhưng tổng số hộ gia đình trong năm 2021 là 22,02 triệu hộ, tăng 538.000 hộ (2,5%). Trong đó, số hộ một thành viên là 7,17 triệu hộ, tăng 7,9% so với một năm trước; hộ hai thành viên là 6,08 triệu hộ, hộ ba thành viên là 4,17 triệu hộ, hộ trên 4 thành viên là 4,04 triệu hộ. Hộ ba thành viên giảm 0,7%, hộ 4 thành viên trở lên giảm 4,3%.Hệ số già hóa dân số (dân số cao tuổi trên 100 dân số trẻ em) đạt 143 điểm, tăng 10,5 điểm so với một năm trước. Dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) là 36,94 triệu người, giảm 340.000 người (2%) so với năm 2016, chiếm 71,4% tổng dân số.Về thống kê nhà ở, tổng số nhà ở trong nước là 18,81 triệu căn, tăng 290.000 căn (1,5%) so với một năm trước. Trong đó, nhà chung cư là 11,95 triệu căn (tăng 2,5%), chiếm 63,5% tổng nhà ở.Dân số trên 65 tuổi là 8,62 triệu người, tăng 410.000 người (5,1%) so với một năm trước.Số gia đình đa văn hóa là 385.000 hộ, tăng 17.000 hộ (4,7%). Trong số này, gia đình có vợ hoặc chồng là người Trung Quốc gốc Hàn chiếm 32,2%, sau đó tới người Việt Nam (22,7%), Trung Quốc (19%), Philippines (5,5%), Nhật Bản (3,7%).