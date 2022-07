“Hơn 30% nguồn tài chính cho chương trình tên lửa Bắc Triều Tiên là từ hoạt động không gian mạng”

Photo : YONHAP News

Tại buổi hội thảo của Trung tâm an ninh Mỹ mới (CNAS), cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, ngày 28/7 (giờ địa phương), Phó cố vấn về không gian mạng và công nghệ mới nổi thuộc Hội đồng an ninh quốc gia (NCS) Nhà Trắng Anne Neuberger cho biết một phần ba nguồn tài chính cần thiết cho chương trình phát triển tên lửa của Bắc Triều Tiên là từ hoạt động không gian mạng, bày tỏ lo ngại về năng lực không gian mạng của miền Bắc. Chương trình tên lửa mà nước này đang phát triển là vấn đề ưu tiên đối với Washington. Nếu các hoạt động không gian mạng của miền Bắc được coi là nguồn tài chính chủ yếu của nước này thì đây cũng là vấn đề mà Mỹ chắc chắn phải giải quyết.Điểm mấu chốt là Bắc Triều Tiên đang tấn công các sàn giao dịch tiền điện sử hay sử dụng lao động trong ngành công nghệ thông tin (IT) ở nhiều quốc gia. Vì thế, Washington đã đưa ra nhiều biện pháp với phương thức sáng tạo, đồng thời có kế hoạch gây áp lực và rủi ro nhiều hơn nữa lên Bình Nhưỡng.Về công nghệ không gian mạng, bà Neuberger nhận định miền Bắc là một trong số quốc gia thực hiện hoạt động phá hoại trên không gian mạng. Nước này đổi mới công nghệ, và sở hữu công nghệ mới nhất đủ để thực hiện hành vi phá hủy hoặc đánh cắp tiền trên không gian mạng.Trở về từ chuyến thăm Hàn Quốc, Phó cố vấn Neuberger cho biết đã thảo luận với Seoul về phương án hợp tác nhằm gây khó khăn hơn cho phía Bắc Triều Tiên trong việc tìm nguồn tài chính trên không gian mạng, phục vụ cho chương tình hạt nhân của nước này.Thông qua thông cáo báo chí, Nhà Trắng cho biết bà Neuberger đã đến thăm Seoul từ ngày 25-27/7, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác sâu rộng giữa Hàn Quốc và Mỹ trong vấn đề an ninh mạng.Trong chuyến thăm này, Phó cố vấn Neuberger nhấn mạnh cam kết của Chính phủ Washington trong việc hợp tác với các nước đối tác về các vấn đề như bảo mật cơ sở hạ tầng và hệ thống Chính phủ quan trọng, chuẩn bị ứng phó trước sự cố không an mạng, tôn trọng luật pháp và chuẩn mực quốc tế, ngăn chặn các hành vi phá hoại không gian mạng.Nhà Trắng giải thích chuyến thăm lần này là bước đi tiếp theo dựa trên cam kết của lãnh đạo hai nước Hàn-Mỹ trong tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh song phương tháng 5 vừa qua, nhằm mở rộng hợp tác về vấn đề không gian mạng và chống lại mối đe dọa không gian mạng bao gồm mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.